Matheus Carvalho projeta Náutico repetindo marca que não alcança há mais de 50 anos

Por duas vezes na história, o Náutico conseguiu engatar três títulos consecutivos do Campeonato Pernambucano. A primeira, de 1950 a 1952. A segunda, na caminhada que rendeu o hexacampeonato, de 1963 a 1968. Agora, a meta do Timbu é voltar a ganhar um tricampeonato estadual, após os feitos de 2021 e 2022.



“Vamos defender o tri do Pernambucano. Faz quase 60 anos que o Náutico não consegue isso. Vamos bater essa meta, esses recordes”, afirmou o atacante Matheus Carvalho. O Timbu é o atual terceiro colocado do Estadual, com 16 pontos, atrás de Retrô, vice-líder, com 18, e do líder Sport, com 27.



“Sport e Retrô estão em um momento muito bom. Vamos fazer o nosso papel nos últimos jogos e esperar o tropeço do Retrô para ficar em segundo e chegar direto na semifinal para, quem sabe, (ter) a final contra o Sport. Temos de manter os pés no chão. Temos essa pedreira contra o Íbis e depois lá em Bonito, contra o Maguary”, declarou.



A “pedreira” citada por Matheus é o confronto desta quarta (15), diante do Íbis, na Arena de Pernambuco. O Pássaro Preto, conhecido mundialmente por ser o “pior time do mundo”, é o 10º colocado, com nove pontos, na zona de rebaixamento.





“Não me ligo nesse ‘título’ do Íbis. Encaro como se fosse um final. É um time que está dando trabalho no Pernambucano”, apontou.

