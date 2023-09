A- A+

Náutico Matheus Carvalho se despede do Náutico após segunda passagem pelo clube O meia-atacante não conseguiu repetir o bom desempenho dos primeiros anos no Timbu

Mais um nome deixando os Aflitos. Matheus Carvalho encerrou sua segunda passagem pelo Náutico nesta sexta-feira (8). O jogador se despediu com uma publicação nas suas redes sociais. Veja na íntegra:

"Chegou ao fim hoje a minha segunda passagem pelo Clube Náutico Capibaribe. Clube este que sempre estará em meu coração. Saio como mais um dos milhares de torcedores alvirrubros espalhados por esse mundo. Confesso que, por mais que o tempo passe, o sentimento de frustração pela eliminação precoce no Campeonato Brasileiro Série C de 2023 ainda está bem presente. Talvez pra mim seja ainda pior, porque desde a minha chegada, virei um torcedor do timba e me sinto parte deste clube gigante que não merece estar nessa situação.Voltei este ano para ajudar na missão de recolocar o Clube Náutico Capibaribe na elite do futebol brasileiro. Fica aqui o meu pedido de desculpas ao torcedor alvirrubro, por não termos alcançado o objetivo do acesso e, reitero, o meu sentimento por esse clube que desenvolvi um carinho gigantesco.Obrigado pelo respeito e acolhida de sempre, torcedor alvirrubro, staff, funcionários e atletas.Levarei todos para sempre no coração. Deus abençoe!"

O meia-atacante de 31 anos iniciou seus passos no Náutico em 2019. Ele foi fundamental para o acesso e título da Série C naquele ano. Matheus Carvalho seguiu no Timbu em 2020 e 21. A primeira passagem terminou com 45 jogos e dez gols marcados.

Seu retorno aconteceu nesta temporada. Matheus Carvalho iniciou como titular mas perdeu espaço principalmente na Série C. Foram 19 jogos com cinco gols.

Desde o final da Série C, Matheus Carvalho é o décimo nome a deixar o Timbu. Ele se junta a Gabriel Santiago, Alisson Santos, Eduardo, Rennan Siqueira, Wesley Junio, Jael, Paul Villero, Souza e Victor Ferraz. O meia Souza tem contrato até 2024 e está emprestado a Ponte Preta.



