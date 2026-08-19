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futebol Matheus Castilho tem rescisão publicada no BID e deixa o Santa Cruz Lateral alegou ter sido hostilizado pelo executivo de futebol do clube, Alex Brasil

Após registrar um Boletim de Ocorrência contra o executivo de futebol coral, Alex Brasil, alegando ter sido hostilizado pelo profissional, o lateral-esquerdo Matheus Castilho teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), conseguindo a rescisão contratual para deixar o Tricolor de forma oficial.

Entenda

Recentemente, o jogador registrou um B.O, alegando que teve um desentendimento com o executivo. No documento, é dito que o problema não se transformou em agressão física graças à intervenção de outras pessoas que estavam próximas.

Em nota, Alex Brasil se defendeu das acusações citando que se tratava de uma "manobra" para o jogador conseguir a rescisão. O atleta estava treinando em separado antes da publicação oficial da saída.

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