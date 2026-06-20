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Copa do Mundo Matheus Cunha descarta polêmica e celebra jogar com a 9 de 'grandes craques': 'Um privilégio' "Acho que fiquei mais cascudo, mais maduro (após ficar na reserva), e estou tentando viver o momento", disse Matheus Cunha, à TV Globo

São Paulo, 19 (AE) - Matheus Cunha tinha tudo para ser o camisa 10 da seleção brasileira na Copa do Mundo. Acabou perdendo o pesado número com o chamado do astro Neymar na convocação final. Neste sexta-feira, o atacante fez dois gols no triunfo sobre o Haiti, e fez questão de exaltar a oportunidade de utilizar a 9 de "grandes craques". Descartando polêmicas, o jogador de João Pessoa celebrou seu povo e disse que defender o País é um privilégio."

Depois de perder a vaga entre os titulares no jogo de estreia, diante do Marrocos (1 a 1), com Carlo Ancelotti optando por Igor Thiago, o atacante do Manchester United ganhou nova oportunidade e mostrou, com dois gols, que é o 'dono' da vaga.

"Acho que fiquei mais cascudo, mais maduro (após ficar na reserva), e estou tentando viver o momento", disse Matheus Cunha, à TV Globo. "O sonho de estar aqui é grande, fiz de tudo para estar já na Copa passada, e Deus me abençoou de estar nessa, que é algo que sempre sonhei. Não conquistamos nada ainda, mas é bom você sentir que está dentro da Copa, e celebrando uma vitória."

Ao mesmo tempo em que celebra fazer parte do grupo atual, Matheus Cunha faz questão de acabar com qualquer polêmica sobre sua camisa. Ele já havia dito que era algo irrelevante e reforçou suas ideias.

"(Jogar de 9) No meu clube isso está sendo muito normal, e me sinto grato por tudo. Faria qualquer coisa para estar aqui, independentemente da camisa. Procuro ver o copo cheio (pela troca da camisa), foram tantos craques que usaram essa camisa e desempenharam, sou mais um para tentar fazer história, fazendo gols", mostrou gratidão.

"O peso da camisa faz parte. Ver o Brasil fechado com a seleção, tantas ruas desenhadas, ver meu desenho, não consigo entender (tanto amor). É vestir a camisa, entender o peso que ela traz e saber que é um privilégio."

Sobre a comemoração 'surfando', o centroavante explicou que trata-se de um de seus hobbies em João Pessoa, sua cidade natal, e que está sempre acompanhando os brasileiros quebrando ondas no Circuito Mundial. Ainda disse que é amigo de Italo Ferreira e garantiu que a modalidade o ajuda.

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