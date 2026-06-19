Matheus Cunha e Vini brilham, Brasil vence Haiti e assume liderança do Grupo C da Copa do Mundo
Triunfo por 3x0 deixou a Seleção com quatro pontos. Na próxima rodada, a equipe enfrenta a Escócia
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Matheus Cunha ganhou a primeira oportunidade como titular e marcou dois gols. Paquetá recebeu a segunda e participou tanto no desarme como na armação das jogadas. Vini Júnior ratificou o papel de protagonista. Em dia de primeiras e segundas chances na Seleção Brasileira, a equipe derrotou o Haiti por 3x0, na Filadélfia, pelo Grupo C da Copa do Mundo.
Com a vitória, o Brasil chegou aos quatro pontos, empatado com Marrocos, mas na liderança pelo critério de saldo de gols. Para terminar no topo, basta vencer a Escócia, no dia 24 de junho, e torcer para seguir com um saldo maior. Se empatar, terá de torcer para os marroquinos não vencerem os haitianos.
O jogo
Com Danilo e Matheus Cunha nas vagas de Ibañez e Igor Thiago, o Brasil entrou ciente de que não adiantaria mudar a escalação se a postura em campo fosse a mesma do jogo passado.
Pressionando a saída de bola do Haiti, o Brasil chegou a balançar as redes com Raphinha, mas o bandeira assinalou impedimento. O mesmo camisa 11, aos 21 minutos, teve outra chance clara. Na cara do gol, o atacante tentou uma cavadinha e mandou para fora.
No lance seguinte, veio o momento de euforia. O goleiro Placide fez boa defesa no chute de Vini Júnior, mas Matheus Cunha,no rebote, abriu o placar para a Seleção.
Paquetá foi o protagonista dos outros dois gols brasileiros. Primeiro, aos 35, o meia fez ótimo desarme e passou para Vini, que deixou Matheus Cunha na cara do gol. O atacante bateu forte de perna esquerda e fez 2x0.
Depois, o camisa 20 deu passe magistral por cima da marcação para Vini, que só teve o trabalho de bater por baixo do goleiro para ampliar a vantagem. Antes do intervalo, Raphinha deixou o gramado para a entrada de Rayan.
O Brasil voltou melhor na segunda etapa, mas quem quase marcou foi o Haiti. Bellegarde bateu escanteio, Adé cabeceou e Alisson fez excelente defesa. O placar confortável deu chance para Ancelotti fazer mais testes na Seleção, promovendo as estreias de Gabriel Martinelli e Endrick na Copa.
Na primeira finalização no jogo, Martinelli quase marcou o golaço, em chute que carimbou o travessão. Aos 31, por pouco Douglas Santos também não fez o dele, em chute cruzado que passou por cima da meta. Já Endrick acertou o alvo, porém estava impedido.
Ederson e Danilo Santos foram as últimas mudanças na Seleção, substituindo Vini Júnior e Bruno Guimarães, respectivamente. Mesmo passando alguns sustos no fim, com boas defesas de Alisson, o Brasil segurou os 3x0.
Complemento
No outro jogo da chave, Marrocos derrotou a Escócia por 1x0, em Boston. Pelo Grupo D, a seleção dos Estados Unidos venceu a Austrália por 2x0, em Seattle.
Ficha técnica
Brasil 3
Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães (Ederson) e Lucas Paquetá (Gabriel Martinelli); Raphinha (Rayan), Matheus Cunha (Endrick) e Vini Júnior (Danilo Santos).Técnico: Carlo Ancelotti
Haiti 0
Placide; Arcus (Simon), Adé, Duverne, Delcroix e Expérience; Jean Jacques, Bellegarde e Casimir (Deedson); Providence (Joseph) e Pierrot (Isidor).Técnico: Sébastien Migné
Local: Lincoln Financial Field (Filadélfia/EUA)
Árbitro: Alejandro Hernández (ESP). Assistentes: José Enrique Naranjo (ESP) e Diego Sanchez (ESP)
Gols: Matheus Cunha (aos 22 e 35 do 1ºT), Vini Júnior (aos 37 do 1ºT)
Cartões amarelos: Arcus, Pierrot, Jean Jacques (H); Douglas Santos (B)