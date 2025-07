Matheus Cunha estreia no Manchester United e é elogiado por Amorim: 'Qualidade aumenta'

A- A+

Após ser contratado por 62,5 milhões de libras (cerca de R$ 480 milhões), Matheus Cunha estreou neste sábado (19) com a camisa do Manchester United. O atacante brasileiro de 26 anos começou como titular no empate por 0 a 0 com o Leeds United, no primeiro amistoso da pré-temporada, em Estocolmo, na Suécia, e foi eleito o melhor em campo pela torcida.

Ainda sem estar na melhor forma física, o ex-jogador do Wolverhampton atuou nos primeiros 45 minutos, ao lado de nomes como Bruno Fernandes, Casemiro e Luke Shaw, e mostrou movimentação, agressividade e qualidade técnica. Após a partida, recebeu elogios do técnico Rúben Amorim.

"Vamos aumentar nossa qualidade no terço final", afirmou o treinador português. "Já o vimos fazer isso na temporada passada em um time diferente. Agora, esperamos a mesma coisa."

Amorim também comentou que a conexão entre Cunha e Bruno Fernandes ainda precisa ser construída. "Claro, dá para ver que a conexão entre ele e Bruno ainda não existe, mas será uma boa conexão, porque podemos colocar um jogador como Kobbie Mainoo ou Mason Mount também", completou.

Matheus Cunha herdou a camisa 10 do clube e chega com a missão de liderar a reconstrução do United após o 15º lugar no último Campeonato Inglês. Na temporada passada, ele marcou 17 gols e foi peça-chave para evitar o rebaixamento do Wolverhampton.

