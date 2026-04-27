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FUTEBOL INTERNACIONAL Matheus Cunha fica fora de relação do Manchester United por lesão Meia-atacante não enfrentará o Brentford, nesta segunda-feira, pela Premier League

O Manchester United não poderá contar com o meia-atacante Matheus Cunha na partida contra o Brentford, nesta segunda-feira, pela 34ª rodada da Premier League. O jogador foi cortado da relação da partida por uma lesão.

Em meio à sucessão de problemas físicos que têm afetado jogadores da seleção brasileira a menos de dois meses da Copa do Mundo, a situação de Cunha é bem menos preocupante. Ele tem dores no músculo flexor do quadril.

"Ele estava com um pouco de dor no flexor depois do jogo contra o Chelsea. A situação parecia mais promissora durante a semana. Achamos que ele estaria bem (para o jogo desta segunda), mas o progresso não foi rápido o suficiente. Não é nada sério, mas infelizmente, ele fica fora hoje — explicou o técnico Michael Carrick à Sky Sports.

Cunha, de 28 anos, é um dos principais nomes do ciclo atual da seleção brasileira. A Amarelinha perdeu Rodrygo e tem Éder Militão e Estêvão como dúvidas por lesões.

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