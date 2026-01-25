Matheus Cunha marca o gol da vitória por 3 a 2 do Manchester United sobre o Arsenal

A- A+

Líder da Premier League, o Arsenal foi derrotado por 3 a 2 pelo Manchester United neste domingo no Emirates Stadium. Com a primeira derrota em casa no campeonato, o time londrino viu sua vantagem na liderança diminuir. O Arsenal tem agora 50 pontos contra 46 de Manchester City e Aston Villa. O United, sob comando do interino Michael Carrick, chegou aos 38 pontos e subiu para o quarto lugar.





O atacante brasileiro Matheus Cunha, que entrou no segundo tempo, marcou o gol da vitória do United aos 42 minutos do segundo tempo. O resultado marcou o fim de uma invencibilidade de 12 jogos do Arsenal, que iniciou a 23ª rodada com 7 pontos de vantagem sobre o vice-líder. No Emirates Stadium, o time do técnico Mikel Arteta não perdia de maio de 2025, acumulando 15 vitórias e 2 empates.

O Arsenal começou o jogo disposto a manter o bom retrospecto em casa e sufocando o Manchester United, que só defendia e tinha dificuldade em trocar passes no campo de ataque. A pressão deu resultado aos 29 minutos, quando após mais uma tentativa do Arsenal na área do United Odegaard chutou de voleio para dentro da pequena área. Lisandro Martínez tentou evitar a finalização de Timber, mas a bola acabou tocando em seu calcanhar e entrando no gol.

O Manchester United cresceu após o gol e passou a ameaçar o gol de Raya. Quando o Arsenal tentava diminuir o ímpeto do rival para administrar a vantagem, uma falha individual permitiu o empate. Na saída de bola, Martin Zubimendi entregou a bola de graça para Bryan Mbeumo, que não teve dificuldade para driblar Raya e empatar.

A etapa complementar começou de maneira inversa à do início do jogo, com o time visitante agredindo e buscando o gol. O United conseguiu a virada com um golaço de Dorgu. Após tabela com Bruno Fernandes, ele acertou um belo chute de esquerda, de fora da área. A bola bateu no travessão e entrou, sem chance para o goleiro Raya, aos 6 minutos. O Arsenal reclamou de um toque de mão do dinamarquês antes da conclusão, mas o gol foi validado.

Mikel Arteta fez quatro alterações de uma vez aos 13, colocando em campo Ben White, Gyokeres, Merino e Èze em busca do empate. O time de casa teve mais chances no segundo tempo e chegou à igualdade aos 38 minutos com uma das apostas do técnico do Arsenal. Após cobrança de escanteio, a pequena área do goleiro Lammens ficou congestionada. Merino conseguiu tocar na bola. Sesko conseguiu afastar, mas a bola já havia passado da linha de gol.

O United chegou à vitória com um golaço de Matheus Cunha. Após receber um passe de Mainoo, ele cortou para a direita, avançou e mandou um chute colocado no canto inferior direito, Raya saltou, mas não teve a menor chance. Foi o quinto gol do brasileiro na Premier League. O interino Carrick agora acumula vitórias sobre o vice-líder (City) e o líder do campeonato e levou o United à zona de classificação para a Champions League.

O Arsenal tenta se reabilitar diante do Kairat Almaty, do Cazaquistão, em Londres, pela Champions League na quarta-feira. Fora das copas europeias, o Manchester United tenta sua terceira vitória seguida na Premier League contra o Fulham, no Old Trafford, no domingo.

