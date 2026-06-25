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Copa do Mundo Matheus Cunha relembra raízes nordestinas e fala sobre o São João de Campina Grande: "O maior" Jogador da seleção brasileira ainda citou o cantor João Gomes e o projeto Dominguinho durante entrevista

Vitória com raízes nordestinas. O terceiro gol do Brasil na vitória sobre a Escócia por 3 a 0 nessa quarta-feira (24) saiu dos pés do paraibano Matheus Cunha e carimbou o passaporte para a segunda fase da Copa do Mundo.



Além do jogo da seleção brasileira, o dia 24 de junho, que é o dia de São João, foi marcado pelos festejos juninos em diversas cidades do Nordeste.



Questionado sobre a data em entrevista para o ge, o atacante de 27 anos, que é natural de João Pessoa, relembrou a festa com carinho e citou o São João de Campina Grande, na Paraíba, como o "Maior São João do Mundo".

"Vou indicar toda a playlist de Dominguinho, do meu amigo João Gomes. Acho que está todo mundo em Campina Grande, o maior São João do Mundo. Desculpa a todos os outros, mas sou paraibano, tenho que puxar a sardinha para o meu lado", brincou o jogador.



Como bom nordestino, o atleta do Manchester United também respondeu sobre as comidas típicas do período junino que mais gosta em tom saudoso.

"Ah, uma pamonha, uma canjica, um milho verde Tô com saudade", exclamou Matheus Cunha.



Autor de três gols nos últimos dois jogos do Brasil, o atacante ganhou a titularidade no triunfo sobre o Haiti na segunda rodada do Grupo C, ao entrar no lugar de Igor Thiago.



Agora, ele e o restante da seleção brasileira aguardam o adversário da partida da próxima segunda-feira (29), às 14h, entre Holanda, Japão e Suécia na busca para garantir uma vaga nas oitavas de final do Mundial.

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