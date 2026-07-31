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Futebol Matheus Cunha tem carro quebrado, fã ajuda no conserto, recusa pagamento e ganha divulgação; veja Atacante da seleção brasileira e do Manchester United estava de férias na Paraíba quando teve um problema mecânico no veículo

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O período de férias de Matheus Cunha no Brasil rendeu uma história curiosa nesta quinta-feira (30). O atacante da Seleção Brasileira e do Manchester United teve um problema mecânico no carro enquanto passava por Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa, na Paraíba, e contou com a ajuda de um mecânico que se recusou a receber pelo serviço.

Identificado como Denílson, o profissional afirmou ser fã do jogador e não aceitou o pagamento pelo conserto. Em vez do dinheiro, fez apenas um pedido: que Cunha divulgasse sua oficina nas redes sociais.

Veja o momento:

Matheus Cunha, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, fazendo divulgação de uma loja de peças de carro após o mecânico consertar seu automóvel e não cobrar pelo serviço.



️Instagram/cunha pic.twitter.com/yGU8c4Svuf — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 30, 2026

O atacante topou na hora e gravou um vídeo ao lado do mecânico, publicado em seu perfil no Instagram.

— Tu não quer que eu pague por quê? Porque eu te dei muita alegria? Já falei de tudo para pagar, mas esse homem não quer aceitar. Aí o que ele pediu em troca? Vamos fazer só a divulgação da loja — disse Cunha, em tom descontraído.

Na sequência, o camisa 9 aproveitou para promover o estabelecimento do novo conhecido.

— Quem estiver precisando, na saída de João Pessoa, JN Comércio e Serviços, do meu parceiro Denílson. O sujeito faz tudo. Tem lava-jato, lubrificação, troca de óleo e borracharia. Quem quiser é só passar por aqui e dar uma moral — brincou.

Enquanto gravava o vídeo, o atacante também foi abordado por outros admiradores, que aproveitaram a presença do jogador para pedir fotos e cumprimentá-lo.

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