Matheus Cunha troca farpas com banco do Japão após vitória do Brasil: 'Tenho 5 Copas'

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A árdua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo 2026 mexeu com os ânimos dos jogadores do Brasil. Instantes após o apito final da vitória por 2 a 1 sobre o Japão nesta segunda-feira, em Houston, nos Estados Unidos, o atacante Matheus Cunha trocou farpas com o banco de reserva adversário.



"I have five (’eu tenho cinco’, em tradução literal’)", disse Matheus Cunha em direção aos japoneses antes de ser afastado por membros da delegação brasileira. O momento foi flagrado pelas câmeras da Globo.



A provocação acontece após o atacante Kento Shioga desdenhar da seleção brasileira às vésperas do confronto. "O Brasil já foi uma grande seleção, mas agora? Acho que só a França e a Argentina são realmente fortes. Não tenho ouvido falar muito do Brasil ultimamente. Neymar? Ele não é mais o Neymar de antigamente", disse o atacante.

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O Brasil precisou suar para eliminar o Brasil. Os comandados de Carlo Ancelotti saíram atrás do placar após Sano marcar de fora da área, aos 28 minutos do primeiro tempo. A seleção pressionou no segundo tempo e empatou com Casemiro, de cabeça, aos 9 minutos. A virada veio somente aos 49, com Gabriel Martinelli.



Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam amanhã, às 14h, para conhecer o adversário nas oitavas de final. A disputa pela vaga nas quartas será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília). O Brasil precisou suar para eliminar o Brasil. Os comandados de Carlo Ancelotti saíram atrás do placar após Sano marcar de fora da área, aos 28 minutos do primeiro tempo. A seleção pressionou no segundo tempo e empatou com Casemiro, de cabeça, aos 9 minutos. A virada veio somente aos 49, com Gabriel Martinelli.Agora, o Brasil aguarda o vencedor de Costa do Marfim x Noruega, que se enfrentam amanhã, às 14h, para conhecer o adversário nas oitavas de final. A disputa pela vaga nas quartas será no domingo, dia 5 de julho, às 17h (horário de Brasília).

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