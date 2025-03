Após recordes, Matheus Lima é o 6º nos 400 metros do Mundial indoor de atletismo na China

A- A+

O brasileiro Matheus Lima conquistou o sexto lugar na final dos 400 metros no Mundial indoor de atletismo Nanjing, na China, na manhã deste sábado. Ele fez a marca de 46s94 na prova vencida por Christopher Bailey, dos EUA, com 45s08.

O pódio foi todo formado por norte-americanos, com Brian Faust conquistando a prata (45s47), e Jacory Patterson, o bronze (45s54).

Na eliminatória, na sexta-feira, o brasileiro de 21 anos bateu os recordes brasileiro e sul-americano da prova. Venceu sua série com o tempo de 45s79, superando o recorde nacional estabelecido por Sanderlei Parrela, seu técnico, em 1997 (46s33) e o tempo continental que era do colombiano Jhon Alejandro Perlaza, desde 2019 (46s07).

Matheus Lima foi semifinalista dos 400 m com barreiras nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e está classificado para o Mundial de Tóquio, em setembro, na prova de barreiras.

Neste sábado, o Brasil também teve Regiclécia Cândido da Silva na final do salto triplo. A brasileira de 23 anos foi a 13ª colocada na final, com 13,40 m.

As cubanas Leyanis Pérez Hernández e Liadagmis Povea ficaram com lugares mais altos do pódio com 14,57 m e 14,29 m, respectivamente. A espanhola Ana Peleteiro fez 14,29 m e ficou com o bronze.

Dois brasileiros estão na disputa do heptatlo, a versão indoor do decatlo. Após quatro provas (60 metros, salto em distância, arremesso do peso e salto em altura), José Fernando Ferreira Santana, o Balotelli, ocupa a sexta posição, com 3.290 pontos, e Pedro de Oliveira é o nono, com 3.168.

Na noite deste sábado (pelo horário de Brasília), o Brasil terá, além da sequência do heptatlo, o terá presença nas eliminatórias dos 60 metros com barreiras feminino, com Micaela Rosa de Mello, que bateu o recorde sul-americano da prova (8s02) nesta temporada.

