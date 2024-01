A- A+

CLÁSSICO DAS MULTIDÕES Matheus Melo lamenta resultado do Santa Cruz contra o Sport: "É triste essa derrota" Com o resultado, Cobra Coral está no quarto lugar do Estadual, com seis pontos

Decepção Coral. No Clássico das Mulditões deste sábado (20), quem levou a melhor foi o Sport, que venceu o Santa Cruz por 2 a 1. Após a partida, o camisa 10 tricolor, Matheus Melo, classificou o resultado negativo como uma partida "triste", mas prometeu uma retomada na próxima rodada do Campeonato Pernmabucano, na quarta-feira (24), contra o Retrô.

"Sempre é ruim perder, porque é um clássico. É triste essa derrota, porque a gente tinha muito para buscar a liderança com o Snata Cruz. Foi um jogo difícil, mas perdemos. Foram cometidos erros que a gente tem que olhar pra melhorar na próxima partida", disse Matheus Melo em entrevista à TV Globo na saída do campo.

O resultado foi especialmente cruel para os torcedores tricolores por conta do roteiro da partida. Por mais que o Sport tenha aberto o placar no primeiro tempo com Gustavo Coutinho, o Snata Cruz teve força para buscar o empate, com Thiaguinho. Ainda assim, já no fim do jogo, o Leão brilhou mais uma vez com Fábio Matheus e saiu com a vitória.

Com o resultado, os rubro-negros alcançaram a quinta colocação na tabela, com seis pontos. Já o Santa Cruz está em quarto, com a mesma pontuação, mas à frente no saldo de gols.

