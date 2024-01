A- A+

Futebol Matheus Melo pede Santa com intensidade em sequência difícil pelo Estadual Após clássico contra o Sport, Tricolor terá duelos diante do Retrô e do Náutico

Sem tempo para respirar. Depois de encarar o Sport no Clássico das Multidões, no último sábado (20), na Arena de Pernambuco, o Tricolor terá em sequência mais dois embates difíceis pelo Estadual. O primeiro desafio será perante o Retrô, em jogo que está agendado para a quarta (24), mas que pode sofrer alteração de data. O seguinte é diante do Náutico, programado até então para o Arruda, no sábado (27).

“Precisamos ter mais calma, mantendo a intensidade e a raça para levar isso contra o Retrô. A sequência de jogos é difícil, com dois clássicos próximos, mas temos que deixar essa derrota para trás”, afirmou o meia Matheus Melo.

O Santa Cruz é o atual quarto colocado do Pernambucano, com seis pontos. Posição que coloca o Tricolor, ao término da primeira fase, no mata-mata da competição, deixando a equipe com possibilidades de conseguir vaga na Série D do ano que vem.

“Nosso foco principal é fazer um ótimo Pernambucano e colocar o Santa na Série D do ano que vem. Temos um confronto direto contra o Retrô, que também vem de derrota. Vai ser um jogo bem disputado, mas se fizermos tudo que o professor explicou, continuando os acertos, podemos sair com a vitória”, declarou.

