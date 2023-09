Pucinelli vence terceira partida do I Challenge Recife Tennis Pró, mas João Reis leva a melhor

A- A+

A manhã deste domingo (3) foi de competição para os amigos Matheus Pucinelli e João Lucas Reis. É que os dois atletas profissionais disputaram o I Challenge Recife Tennis Pró, que aconteceu no Recife Tennis Clube, na Imbiribeira, Zona Sul da Capital. Pucinelli venceu o amigo por dois sets a um com parciais de 4/6, 6/1 e 10/8, na modalidade simples.

No jogo em dupla, os competidores do time do paulista Matheus, composto por Lucas Batista e Wallace Oliveira, venceram os representantes do recifense João, Rodrigo Lobo e Diogo Tinoco, por 8 a 6. O jogo foi o último do torneio na capital pernambucana.

Mesmo com a vitória deste domingo, quem levou a melhor e venceu todo o torneio foi o recifense. Na sexta (1º), ele, que fez dupla com Rodrigo Lobo, venceu Pucinelli e Lucas Batista por 8 a 5, na modalidade dupla. Já no jogo simples, Lucas ganhou a primeira partida contra Tinoco, por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/8. A segunda simples foi marcada pela vitória de João sobre Soró Silva por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/1.

Já no sábado (02), no jogo de dupla, o placar ficou Wallace Oliveira/ Matheus Puccinelli 7 x 9 João Reis e Diogo Tinoco. No segundo jogo, Matheus Pucinelli venceu Rodrigo Lobo por dois sets a zero com parciais de 6/1 e 6/1. Já na outra partida, João Reis venceu Lucas Batista por dois sets a zero com parciais de 6/2 e 6/1.

Matheus comentou sobre o jogo e elogiou as pessoas que foram prestigiar a partida, que foi uma maneira de fomentar a prática do tênis no Recife.

"Foi uma experiência bem legal nesses três dias. Acabou que hoje foi um desempate aqui pro terceiro set contra o João. Acabei levando no detalhe, mas a competição foi bem legal, bem organizada. O mais importante é a gente jogar tênis, ter gente pra assistir e fomentar o tênis, para trazer amantes e apoiadores pro nosso esporte", explicou.

João Reis conta que a partida concorrida neste domingo foi dura, mas que valeu a pena competir com um amigo de longas datas.

"A gente joga e treina junto desde os 12 anos de idade. Então a gente se conhece muito bem como jogador e como pessoa, e é sempre um jogo bem longo, bem demorado. E hoje não foi diferente, mas foi bem legal. Apesar de ter perdido dois [jogos], mas a ideia era realmente trazer esse entretenimento para o povo aqui de Recife. Acho que foi bem legal o feedback que a gente teve", pontuou.

O organizador do evento, Antônio Raimundo, conversou com a reportagem da Folha de Pernambuco. Ele comentou sobre os jogos do Challenge e destaca a sensação de missão cumprida. Ele pretende trazer o evento mais vezes para a capital pernambucana.

"Nós fechamos o challenge muito bem. Foram de pleno sucesso os três dias, tanto na Prime Tennis Academy, no Nacional Tênis Clube, quanto aqui no Recife Tennis Clube. Jogadores se doaram ao máximo, tanto nos jogos de dupla como simples, mas o mais importante que isso também é o nível de tênis que foi apresentado, que é muito bom para a comunidade, principalmente quem gosta de tênis em Pernambuco e no Recife. E foi um pleno sucesso", comemorou.

Veja também

Basquete Eliminado na Copa pela Letônia, Brasil foca no Pré-Olímpico para obter vaga nos Jogos de 2024