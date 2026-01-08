Qui, 08 de Janeiro

Futebol

Matheus Régis é oficializado como reforço do Santa Cruz

Jogador tem passagens por Atlético-GO e Ponte Preta e fica à disposição para jogo contra o Defensa y Justicia

Matheus Regis, meia do Santa CruzMatheus Regis, meia do Santa Cruz - Foto: Divulgação/SCFC

O Santa Cruz oficializou, nesta quinta-feira (8), a contratação do atacante Matheus Régis. O atleta de 26 anos já vinha treinando com o elenco e esperava apenas a resolução de pendências na documentação para ser anunciado. 

Matheus Régis, inclusive, pode ficar à disposição do técnico Marcelo Cabo para o jogo desta tarde, contra o Defensa y Justicia, no Arruda. O Tricolor estreia oficialmente na temporada no domingo (11), contra o Decisão, na Arena de Pernambuco.

O jogador já vestiu as camisas de Guarani, Ponte Preta, São Bernardo-SP, Atlético-GO e Campinense.

