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Matheus Ribeiro sofre fratura na tíbia e passará por cirurgia

Lateral-direito se lesionou no empate em 0x0 do Náutico com o Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro

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Matheus Ribeiro, lateral do NáuticoMatheus Ribeiro, lateral do Náutico - Foto: Celso da Luz/ Assessoria de imprensa C.E.C.

O Náutico comunicou na noite deste domingo (26) que o lateral-direito Matheus Ribeiro sofreu uma fratura na tíbia, no jogo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O diagnóstico foi feito após exames realizados na cidade catarinense.

Em nota, o Náutico informou que o atleta retornará ao Recife junto com a delegação, onde será submetido a procedimento cirúrgico nos próximos dias. 

“Matheus está sendo acompanhado e recebe todo o suporte necessário do departamento médico do Náutico. O clube, por meio da sua comissão técnica, dos companheiros de equipe, dos membros do departamento de futebol e dos demais funcionários, manifesta seu apoio ao atleta e deseja a Matheus uma pronta recuperação”, publicou o Timbu. 

 

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