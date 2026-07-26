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futebol Matheus Ribeiro sofre fratura na tíbia e passará por cirurgia Lateral-direito se lesionou no empate em 0x0 do Náutico com o Criciúma, pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Náutico comunicou na noite deste domingo (26) que o lateral-direito Matheus Ribeiro sofreu uma fratura na tíbia, no jogo contra o Criciúma, no Heriberto Hulse, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O diagnóstico foi feito após exames realizados na cidade catarinense.

Em nota, o Náutico informou que o atleta retornará ao Recife junto com a delegação, onde será submetido a procedimento cirúrgico nos próximos dias.

“Matheus está sendo acompanhado e recebe todo o suporte necessário do departamento médico do Náutico. O clube, por meio da sua comissão técnica, dos companheiros de equipe, dos membros do departamento de futebol e dos demais funcionários, manifesta seu apoio ao atleta e deseja a Matheus uma pronta recuperação”, publicou o Timbu.

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