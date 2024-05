A- A+

Saída Matheus Santos solicita saída do Náutico após passagem com poucos jogos O zagueiro de 28 anos deixou o clube com apenas quatro partidas disputadas em 2024

O Náutico informou, nesta quarta-feira (1°), a saída do zagueiro Matheus Santos. De acordo com o anúncio oficial do clube, foi o próprio atleta que solicitou o desligamento.

"Informamos que o atleta Matheus Santos solicitou, nesta quarta-feira, seu desligamento do clube, que aceitou o pedido. Desejamos sucesso na sequência da sua carreira", publicou o Náutico.

Matheus Santos chegou no início da pré-temporada do Volta Redonda-RJ. Ele fez apenas quatro jogos com a camisa alvirrubra, nenhum sob o comando do atual técnico- Mazola Júnior.

O Náutico conta com outros três zagueiros à disposição no elenco atualmente. Rafael Vaz, Joécio e Guilherme Matos. Marco Antônio, recém-chegado, é volante mas também pode atuar na zaga.

