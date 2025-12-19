A- A+

Sport Matheus Souto Maior assume Sport de forma oficial nesta sexta-feira (19) Novo presidente será empossado em evento realizado no auditório do Conselho Deliberativo

Eleito presidente do Sport na última segunda-feira (15), Matheus Souto Maior assume o clube de forma oficial nesta sexta-feira (19). Ao lado do vice Kadico Pereira, o novo mandatário rubro-negro será empossado em evento realizado no auditório do Conselho Deliberativo, na Ilha do Retiro, a partir das 8h30. A gestão fica no comando do Executivo leonino em mandato-tampão até o fim de 2026.

Vencedor do pleito com 795 votos (47,2%), Souto Maior será o responsável por substituir Yuri Romão, que deixou a cadeira do Executivo na última sexta-feira (12), após o fraco desempenho do Sport na temporada. Nas urnas, o candidato dos Leões Pela Mudança derrotou Severino Otávio, Branquinho, da chapa Sport Unido para Vencer (43,79%), e Paulo Bivar, da Sport Eterno (8,1%).

Durante a posse de Matheus Souto Maior, fica a espera da torcida rubro-negra sobre novidades em relação ao futebol do clube. Mesmo antes de assinar como presidente, o novo dirigente foi refutado por Léo Condé, na quarta-feira (17), após afirmar ter conversas adiantadas para o treinador assumir o clube. Através de assessoria, o ex-técnico do Ceará informou não ter aberto conversas com a nova gestão.

A ideia da cúpula de futebol, de acordo com o vice-presidente de futebol Marcus Vinícius é que o próximo treinador seja contratado após a chegada de um executivo de futebol. Até por isso, há a expectativa para o anúncio do novo responsável para esta pasta durante a posse.

Segundo apurou a Folha de Pernambuco, Ítalo Rodrigues, ex-Náutico, e que estava no Criciúma, segue no radar da gestão, mas ainda não foi realizada uma proposta oficial. "Houve um contato muito superficial, sem proposta", ouviu a reportagem de uma fonte.

A pausa nas conversas com Ítalo se deu, porque a bola da vez é Jorge Macedo. A informação foi divulgada inicialmente por Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela Folha de Pernambuco. A diretoria rubro-negra tem conversas avançadas para que o dirigente ex-Internacional e Ceará assuma o cargo de executivo de futebol do clube da Ilha do Retiro.

Macedo está na Ferroviária, de São Paulo, desde 2024, e tem vínculo com os paulistas até o fim do próximo ano. Além de Inter e Ceará, o dirigente ainda soma passagens por equipes como Fluminense, Vitória e Avaí. Pelo Vozão, inclusive, montou os elencos que terminaram os Brasileiros de 2020 e 2021, em 11º lugar.

Elenco

A pressa para as chegadas de um executivo de futebol e de um treinador vão de encontro com a proximidade da próxima temporada. Em janeiro, o Sport já terá a disputa do Campeonato Pernambucano pela frente e a diretoria precisa dar andamento ao planejamento no que diz respeito à chegadas e saídas de atletas. Além do Estadual, o Rubro-negro vai jogar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B ao longo do ano.

