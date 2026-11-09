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Sport Matheus Souto Maior não tentará reeleição no Sport; Luciano Bivar será candidato da situação Atual mandatário assumiu o cargo em 2025, após Yuri Romão renunciar ao cargo

O atual presidente do Sport, Matheus Souto Maior, não irá concorrer à eleição do clube agendada para o dia 12 de dezembro. O dirigente foi eleito para um mandato tampão, no fim de 2025, após a renúncia de Yuri Romão do cargo.

Segundo apurou a reportagem, o candidato da situação será Luciano Bivar. Isaac Vasconcelos será o candidato à vice, enquanto Gustavo Oiticica será o nome à presidência do Conselho Deliberativo. Outros integrantes da chapa ainda serão definidos.

Além de Luciano Bivar, outro candidato confirmado no pleito do próximo mês é Paulo Bivar, da chapa Pelo Sport Todos. O filho do ex-presidente Milton Bivar terá Leonardo Vasconcelos como candidato à vice. Severino Otávio, Branquinho, vai disputar a presidência do Conselho Deliberativo, com Marcos Cabral vindo como vice do órgão.

O grupo de Paulo, inclusive, protocolou nesta segunda-feira (9) um pedido de antecipação das eleições, junto ao atual Conselho Deliberativo do Sport. Como justificativa, o grupo cita a eliminação do clube de forma antecipada na Série B, o encerramento de contrato de atletas no fim de novembro e, ainda, a implantação do novo modelo de gestão a partir do próximo ano.

Eleição no Sport

Este será o primeiro bate-chapa, no Sport, seguindo as regras do novo estatuto, modificado em 2024. A partir do ano que vem, um novo modelo de administração será implementado no clube.

No lugar do atual presidente do Executivo, entrará um Conselho de Administração composto por cinco membros: um presidente, um vice e três conselheiros. O tempo de mandato será de três anos. Também serão escolhidos o presidente e o vice do Conselho Deliberativo.

Podem votar nas eleições do Sport, os sócios maiores de 18 anos, adimplentes e que fazem parte do quadro social do clube desde 12 de dezembro de 2024.

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