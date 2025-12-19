A- A+

Sport Matheus Souto Maior assume presidência do Sport e promete "não decepcionar a torcida" Gestão fica no comando do Executivo leonino em mandato-tampão até o fim de 2026

Após ser eleito presidente do Sport na última segunda-feira (15), Matheus Souto Maior assumiu o clube de forma oficial na manhã desta sexta-feira (19). A cerimônia foi realizada no auditório do Conselho Deliberativo da Ilha do Retiro, e também empossou Kadico Pereira como vice-presidente. A gestão fica no comando do Executivo leonino em mandato-tampão até o fim de 2026.

Matheus Souto Maior assina o documento para ser o novo presidente do Sport. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Durante o discruso de posse, Matheus agradeceu ao apoio da torcida nas eleições e prometeu não decepcionar a torcida leonina.

"Queria agradecer muito a torcida por ter comprado a nossa ideia e mandar um recado para ela de que nós não vamos decepcionar. Nós podemos errar, mas nós não vamos decepcionar. Vamos lutar e buscar entregar tudo aquilo que nós falamos durante a campanha. Erros vão acontecer, sabemos disso. Temos maturidade já para entender o tamanho da pressão que nós vamos ter no Sport", iniciou.

Souto Maior também fez questão de elogiar Branquinho e Paulo Bivar, adversários do mandatário nas eleições. Ele também destacou que todos agora estão unidos em pelo Sport.

"Queria fazer uma menção a Branquinho e a Paulo [Bivar]. Branquinho pela sua grande habilidade de conduzir aquele processo quando foi colocado em cima dele um peso muito grande. Aquelas discussões com o Conselho, a eleição direta, indireta, como é que teria o processo. E ele se portou de uma integridade absurda, demonstrando seu espírito de rubro-negro e estadista. Isso foi muito importante", iniciou. "O próprio Paulo também, com quem eu tive uma conversa hoje, inclusive, após a eleição, que já sinalizou uma ajuda para nós. Uma conexão em São Paulo, caso a gente precise. Então, eu entendo que os nossos palanques estão todos desarmados. Não existe mais nós e eles, agora nós somos todos Sport, e nós precisamos seguir assim", finalizou.

Desafios

Durante o discurso, o novo presidente também projetou dificuldades neste início de mandato, especialmente na parte financeira.

"Nós entendemos que temos alguns desafios imediatos. Temos a questão do futebol para resolver, a questão do financeiro para equalizar, que não é fácil. Eu diria para vocês que o cenário é pior do que o que vocês sabem", afirmou.

Apesar disso, o mandatário pregou uma reinvenção para o clube nessa gestão, que inclui o apoio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), dos ex-presidentes do Sport e do Conselho Deliberativo.

"Isso [os desafios] não vai nos parar. Nós vamos nos reinventar, juntar todo mundo, pedir o apoio da Federação [FPF]. Vamos precisar do apoio de todos os ex-presidentes, do Conselho. Nós somos o Sport. Então nós vamos encontrar uma forma", garantiu.

De acordo com Souto Maior, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, irá à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encontrar uma forma de ajudar o Sport.

Ao lado do presidente do Conselho Deliberativo do Sport, Ademar Rigueira, e do vice-presidente executivo, Kadico Pereira, Matheus Souto Maior puxa o grito de guerra no auditório. Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco.

Treinador

O mandatário rubro-negro não citou algo referente à contratação de um treinador. Apesar disso, a ideia da cúpula de futebol, de acordo com o vice-presidente de futebol Marcus Vinícius, é que o próximo técnico seja contratado após a chegada de um executivo de futebol.

Segundo apurou a Folha de Pernambuco, Ítalo Rodrigues, ex-Náutico, e que estava no Criciúma, segue no radar da gestão, mas ainda não foi realizada uma proposta oficial. "Houve um contato muito superficial, sem proposta", ouviu a reportagem de uma fonte.

A pausa nas conversas com Ítalo se deu porque a bola da vez é Jorge Macedo. A informação foi divulgada inicialmente por Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pela reportagem. A diretoria rubro-negra tem conversas avançadas para que o dirigente ex-Internacional e Ceará assuma o cargo de executivo de futebol do clube da Ilha do Retiro.

Macedo está na Ferroviária, de São Paulo, desde 2024, e tem vínculo com os paulistas até o fim do próximo ano. Além de Inter e Ceará, o dirigente ainda soma passagens por equipes como Fluminense, Vitória e Avaí. Pelo Vozão, inclusive, montou os elencos que terminaram os Brasileiros de 2020 e 2021, em 11º lugar.

Elenco

A pressa para as chegadas de um executivo de futebol e de um treinador vão de encontro com a proximidade da próxima temporada. Em janeiro, o Sport já terá a disputa do Campeonato Pernambucano pela frente e a diretoria precisa dar andamento ao planejamento no que diz respeito à chegadas e saídas de atletas. Além do Estadual, o Rubro-negro vai jogar a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Série B ao longo do ano.

Veja também