Eleição

Matheus Souto Maior é eleito novo presidente do Sport

Com Kadico Pereira como vice, a chapa Leões Pela Mudança fica no comando do executivo leonino até o final de 2026

Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport Matheus Souto Maior, novo presidente do Sport  - Foto: Leandro de Santana/Folha de Pernambuco

O Sport conheceu, na noite desta segunda-feira (15), quem vai comandar o clube até o fim de 2026. Em eleição realizada na sede da Ilha do Retiro, Matheus Souto Maior, da chapa Leões pela Mudança recebeu 795 votos (47,24%) e será o responsável por substituir Yuri Romão, que deixou a cadeira do Executivo na última sexta-feira (12).

O novo mandatário terá Kadico Pereira como vice.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao todo, 1.683 sócios deixaram seus votos nas urnas. Outros dois postulantes à presidência, Severino Otávio, Branquinho, da chapa Sport Unido para Vencer teve 737 votos (43,79%), enquanto Paulo Bivar, da Sport Eterno, teve apenas 138 (8,1%).

A posse de Matheus Souto Maior será na próxima sexta-feira (19). Onze associados anularam o voto, enquanto dois votaram em branco.

