Matheusinho aciona Justiça para conseguir rescisão indireta com o Sport

O atacante Matheusinho acionou a Justiça para conseguir rescisão indireta com o Sport. A informação foi publicada inicialmente pelo portal Transferência 24 horas e confirmada pela reportagem. O atleta de 27 anos, que pertence ao Santa Clara, de Portugal, cobra atrasos salariais, direito de imagem e FGTS não recolhidos.



A ação corre no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, com valor que supera os R$ 2 milhões. O jogador tinha vínculo por empréstimo com o Sport até junho deste ano, mas não se reapresentou com os demais atletas do elenco e pode deixar o clube oficialmente nos próximos dias.



Pelo Sport, Matheusinho disputou 25 jogos, com dois gols marcados. As bolas na rede foram justamente nas únicas vitórias do Leão na Série A do Campeonato Brasileiro 2025, contra Grêmio e Corinthians, ambas por 1x0.

