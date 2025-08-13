A- A+

Sport Matheusinho celebra primeiro gol, vestiário leve e apoio da torcida no Sport Meia-atacante viveu noite especial na primeira vitória do Leão no Campeonato Brasileiro

Gol, sorriso e alívio. Na vitória que marcou o primeiro triunfo do Sport na Série A do Campeonato Brasileiro, por 1x0, diante do Grêmio, no Rio Grande do Sul, o atacante Matheusinho deixou sua marca pela primeira vez e viu o clima do vestiário mudar.

Recém-chegado, o jogador citou que encontrou um ambiente tenso no elenco nos primeiros dias, mas que a vitória recente trouxe leveza.

"Quando cheguei, o clima estava baixo. Não só no vestiário, mas no dia a dia. Todos queriam passar uma imagem mais alegre porque era preciso isso, entrando com a cabeça leve nos jogos para desempenhar um bom futebol. Agora a equipe está cada dia mais evoluindo. Vamos procurar deixar esse ambiente sempre leve para buscar mais vitórias", disse.

Após seis meses sem ser titular, desde sua passagem por Portugal, Matheusinho celebrou a oportunidade na equipe principal e o primeiro gol marcado pelo Sport.

“Eu me cobro muito por gols e assistências. Agradeço ao Sport pela oportunidade e quero seguir ajudando”, afirmou.

Com entrosamento rápido com Derik e Léo Pereira, o atacante reforçou o trabalho coletivo e já pensa no duelo diante do São Paulo, sábado (16), na Ilha do Retiro.

“Vamos encarar todos os jogos como finais. O Sport é grande e pode jogar de igual para igual com qualquer equipe", frisou, elogiando a torcida. "Ela sempre faz o papel dela nos jogos em casa e esperamos contar com os torcedores novamente apoiando a gente e fazendo uma linda festa", completou.

Veja também