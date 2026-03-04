A- A+

Esportes Matrículas para atividades esportivas no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont abrem nesta quinta São mais de 1.100 vagas em 21 modalidades esportivas. A inscrição pode ser realizada até 15 de março

A Secretaria Estadual de Educação inicia, a partir desta quinta-feira (5), o período da primeira matrícula do ano para atividades esportivas oferecidas à população, no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. As inscrições seguem até o dia 15 de março.

Serão disponibilizadas mais de 1.100 vagas distribuídas em 21 modalidades. “É com grande alegria que abrimos o primeiro período de matrículas de 2026. O Parque e Centro Esportivo Santos Dumont é um espaço fundamental para a democratização do acesso ao esporte em Pernambuco. Com a abertura de mais de mil vagas em diversas modalidades, reafirmamos o compromisso do Governo do Estado em promover inclusão, saúde e oportunidades para crianças, jovens, adultos e idosos por meio da prática esportiva”, destacou o secretário executivo de Esportes, Marcos Nunes.

As inscrições serão realizadas exclusivamente de forma online, por meio de formulário disponível na bio do Instagram do espaço. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, conforme a disponibilidade em cada modalidade. Após o envio do formulário, a documentação passará por análise e o candidato receberá um e-mail informando se a matrícula foi efetivada.

Entre as modalidades oferecidas estão atletismo, balé, basquete, beach tennis, bocha, capoeira, dança contemporânea, dança popular, futebol de campo (masculino e feminino), funcional, ginástica aeróbica, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, jiu-jitsu, judô, karatê, natação, pilates, voleibol e yoga.

O destaque fica para as mais de 200 vagas destinadas à natação, mais de 100 vagas para o futebol feminino e o voleibol, além de mais de 60 para o judô e hidroginástica.

Para efetivar a matrícula, é necessário anexar, no ato da inscrição online, RG, CPF, comprovante de residência e foto. Crianças e adolescentes de 5 a 17 anos devem apresentar declaração escolar.

Para as modalidades de natação e hidroginástica, é exigido parecer dermatológico, e, para pessoas a partir de 60 anos, parecer cardiológico. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Unidade Operacional Pedagógica (UOP) do parque, pelo número (81) 98436-0449.

