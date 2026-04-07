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FUTEBOL

Matthäus cita polêmicas de Vini Jr. e critica atacante: "Provoca sem parar e depois chora"

Ídolo do Bayern de Munique aumentou a temperatura do clássico contra o Real Madrid nesta terça (7)

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Vini Jr., atacante do Real Madrid Vini Jr., atacante do Real Madrid  - Foto: Fadel SENNA / AFP

Um dos maiores nomes da história do futebol alemão e ídolo do Bayern de Munique, Lothar Matthäus aumentou a temperatura do clássico entre Real Madrid e Bayern de Munique, válido pelas quartas de final da Champions League, ao comentar o comportamento do brasileiro Vini Jr em campo. Apesar de exaltar sua qualidade como jogador, ele detonou o comportamento do astro revelado pelo Flamengo.

"É um grande jogador, sem dúvida nenhuma, mas provoca sem parar. Depois ele recebe uma entrada mais dura e apenas reclama e chora É um jeito meio típico dele", afirmou o ex-jogador de 65 anos em entrevista à SkySports.

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Campeão da Copa do Mundo de 1990 com a seleção alemã, ele também não aprovou a postura do Real Madrid em relação à premiação da Bola de Ouro de 2024. Naquela edição, Vini Jr era um dos cotados a ganhar o troféu, mas acabou perdendo a disputa para Rodri, do Manchester City.

Na ocasião, o gigante europeu alegou injustiça na escolha do jogador espanhol e Vini ficou em segundo lugar. O clube merengue fez um boicote ao evento e cancelou a ida da delegação à cerimônia.

"Rodri foi eleito o melhor jogador do mundo e eles alegaram injustiça. Isso não se faz. Isso não se faz, por respeito aos adversários, às outras equipes e aos jogadores, isso não se faz", afirmou o ex-jogador alemão.

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