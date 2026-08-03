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EUA Mauricio Pochettino renova contrato com Estados Unidos até a Copa do Mundo de 2030 Treinador argentino foi contratado em setembro 2024 para a disputa do Mundial de 2026

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O técnico Mauricio Pochettino renovou, nesta segunda-feira, seu contrato com os Estados Unidos. Eliminado pela Bélgica nas oitavas de final da Copa do Mundo, o treinador argentino chegou a um acordo com a Federação de Futebol dos EUA para seguir no comando da seleção americana até o Mundial de 2030.

— Trabalhando em conjunto com a Federação de Futebol dos EUA nos últimos dois anos, ficou claro para nós que existe um enorme potencial para fortalecer ainda mais o programa da Seleção Masculina. A paixão que vivenciamos por parte dos torcedores durante a Copa do Mundo só reforçou nossa crença no que é possível aqui — disse Pochettino.

Pochettino foi contratado pela seleção dos EUA em setembro de 2024 e seu foco era a preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2026.

Atletas dos Estados Unidos comemorando a classificação para as oitavas da Copa do Mundo. Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP



Agora, o treinador argentino terá um ciclo completo no comando dos Estados Unidos e disputará as Eliminatórias para o Mundial de 2030, Liga das Nações da Concacaf de 2027 e 2029 e a Copa Ouro da Concacaf de 2027 e 2029.

Mauricio Pochettino, técnico dos Estados Unidos. Foto: Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Além disso, ele e sua comissão técnica também irão aconselhar e apoiar a Federação de Futebol dos EUA no desenvolvimento mais amplo de toda a trajetória da seleção, futebol de base, formação de treinadores, colaboração com ligas profissionais e outras facetas técnicas em toda a comunidade do futebol.

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