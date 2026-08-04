Maurício tem amarelo transformado em advertência pelo STJD e fica à disposição do Palmeiras
O jogador havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta e prevê uma suspensão de uma a seis partidas
Um jogo de punição transformado em advertência pela 2ª Comissão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Esse foi o resultado do julgamento do palmeirense Maurício, nesta terça-feira, no lance em que ele se envolveu com o zagueiro Cacá, do Vitória, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Diante do veredicto, o meio-campista está liberado para defender o Palmeiras.
O jogador havia sido denunciado no artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata de conduta violenta e prevê uma suspensão de uma a seis partidas. No duelo contra os baianos, Maurício deu uma cotovelada em seu adversário durante disputa de bola e foi advertido com amarelo.
A defesa do Palmeiras justificou que a decisão do campo foi apenas de aplicação do cartão amarelo após avaliação da equipe do VAR. Na avaliação dos advogados do clube Maurício sequer deveria ter sido denunciado.
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No domingo, após a vitória de 3 a 0 sobre o Fortaleza pela Copa do Brasil, o jogador voltou a falar que não teve a intenção de atingir seu rival. "Dá para ver pelo meu histórico que não sou um jogador maldoso, com vontade de machucar o adversário. O lance foi totalmente sem intenção", afirmou.
No mesmo julgamento, foram definidas as penas dos dois jogadores do Vitória que foram expulsos no confronto com o Palmeiras e punidos com um jogo de suspensão. Cacá recebeu o vermelho por entrada em Jhon Arias, enquanto Luan Cândido foi excluído da partida por fazer um gestual de que o juiz estava roubando o time baiano.
Os dois atletas também foram denunciados e punidos com um jogo de suspensão. No caso de Cacá, a pena também foi transformada em advertência. O Vitória ainda foi punido em R$ 10 mil pelo artigo 191, que pune quem deixa de cumprir ou dificulta o cumprimento de obrigação legal.