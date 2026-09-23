Mauro Júnior celebra primeira convocação para a Seleção principal: "É uma honra"

A- A+

O ciclo de renovação da Seleção Brasileira ganha mais um novo rosto nesta Super Data FIFA. Aos 27 anos, o lateral-esquerdo Mauro Júnior vive a expectativa de estrear pela equipe principal da Amarelinha.



Após seis anos distante das convocações nacionais, tendo a sua última passagem nas categorias de base, em 2020, o jogador do PSV Eindhoven sintetizou o sentimento de vestir a camisa do Brasil na Austrália.



"Estou muito feliz com essa oportunidade. Não vejo a hora de entrar em campo logo para mostrar o que eu posso oferecer. Estar vestindo essa camisa é um sentimento que não cabe dentro de mim e estou preparado para me doar ao máximo para poder ajudar. É sempre uma honra defender essa camisa, a gente sabe o peso disso", comemorou.

A trajetória de Mauro na Seleção, no entanto, vem de longa data. Entre 2013 e 2020, o atleta frequentou praticamente todas as categorias de base (Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sub-23), conquistando o Sul-Americano Sub-17 em 2015.



Naquela época, contudo, a função era outra: meia de criação e, muitas vezes, dono da camisa 10.

Mauro Júnior utilizando a camisa 10 em amistoso da Seleção Sub-20 contra o Chile, em 2018. Foto: Fernando Torres/CBF

A mudança de posição

A grande virada na carreira do jogador, natural de Palmital (SP) e revelado pelo Desportivo Brasil, aconteceu no futebol holandês. Defendendo o PSV desde 2017, onde acumula mais de 200 partidas, quatro títulos nacionais e o posto de capitão da equipe, Mauro foi deslocado para a lateral-esquerda.

A transição, que exigiu adaptação tática, hoje é vista pelo atleta como um grande trunfo.



"Joguei muitos anos no meio de campo e hoje, jogando de lateral, vejo que são posições totalmente diferentes. Em uma, você joga de costas para o adversário e, na outra, joga de frente. Acho que isso facilita mais o meu estilo de jogo. No começo, foi um pouco difícil de me adaptar, mas hoje, graças a Deus, me sinto muito bem e muito confortável", explicou o lateral, que tem como referências nomes históricos como Roberto Carlos, Marcelo e Branco.



Integrando o grupo que dá o pontapé inicial na preparação para os próximos desafios continentais e mundiais, Mauro Júnior demonstra confiança para a sequência de três amistosos em solo australiano e indiano.



"A expectativa é muito grande, é de três vitórias, com certeza. Estou super confiante de que essas três vitórias têm que vir para nós e, claro, a gente precisa se dedicar bastante e estar preparado para esse jogos", reforçou.

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, durante treino. Foto: Patrick Hamilton/AFP



Próximos compromissos

A Seleção enfrenta os australianos na próxima sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, às 7h, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.

O duelo contra a Índia será disputado no dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, na cidade de Calcutá.

Veja também