Mauro Júnior celebra primeira convocação para a Seleção principal: "É uma honra"
Lateral-esquerdo é o capitão do PSV Eindhoven
O ciclo de renovação da Seleção Brasileira ganha mais um novo rosto nesta Super Data FIFA. Aos 27 anos, o lateral-esquerdo Mauro Júnior vive a expectativa de estrear pela equipe principal da Amarelinha.
Após seis anos distante das convocações nacionais, tendo a sua última passagem nas categorias de base, em 2020, o jogador do PSV Eindhoven sintetizou o sentimento de vestir a camisa do Brasil na Austrália.
"Estou muito feliz com essa oportunidade. Não vejo a hora de entrar em campo logo para mostrar o que eu posso oferecer. Estar vestindo essa camisa é um sentimento que não cabe dentro de mim e estou preparado para me doar ao máximo para poder ajudar. É sempre uma honra defender essa camisa, a gente sabe o peso disso", comemorou.
Leia também
• Para o Brasil "nunca existem jogos amistosos", diz Ancelotti antes da partida contra a Índia
• Seleção brasileira feminina de futebol é convocada para amistoso na Arena de Pernambuco
• Estêvão celebra volta à seleção após ausência na Copa: "Não é fácil perder um momento especial"
A trajetória de Mauro na Seleção, no entanto, vem de longa data. Entre 2013 e 2020, o atleta frequentou praticamente todas as categorias de base (Sub-15, Sub-17, Sub-20 e Sub-23), conquistando o Sul-Americano Sub-17 em 2015.
Naquela época, contudo, a função era outra: meia de criação e, muitas vezes, dono da camisa 10.
A mudança de posição
A grande virada na carreira do jogador, natural de Palmital (SP) e revelado pelo Desportivo Brasil, aconteceu no futebol holandês. Defendendo o PSV desde 2017, onde acumula mais de 200 partidas, quatro títulos nacionais e o posto de capitão da equipe, Mauro foi deslocado para a lateral-esquerda.
A transição, que exigiu adaptação tática, hoje é vista pelo atleta como um grande trunfo.
"Joguei muitos anos no meio de campo e hoje, jogando de lateral, vejo que são posições totalmente diferentes. Em uma, você joga de costas para o adversário e, na outra, joga de frente. Acho que isso facilita mais o meu estilo de jogo. No começo, foi um pouco difícil de me adaptar, mas hoje, graças a Deus, me sinto muito bem e muito confortável", explicou o lateral, que tem como referências nomes históricos como Roberto Carlos, Marcelo e Branco.
Integrando o grupo que dá o pontapé inicial na preparação para os próximos desafios continentais e mundiais, Mauro Júnior demonstra confiança para a sequência de três amistosos em solo australiano e indiano.
"A expectativa é muito grande, é de três vitórias, com certeza. Estou super confiante de que essas três vitórias têm que vir para nós e, claro, a gente precisa se dedicar bastante e estar preparado para esse jogos", reforçou.
Próximos compromissos
A Seleção enfrenta os australianos na próxima sexta-feira (25), no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville, às 7h, e no dia 29, no Suncorp Stadium, em Brisbane, também às 7h.
O duelo contra a Índia será disputado no dia 3 de outubro, às 11h, no estádio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, conhecido como Salt Lake, na cidade de Calcutá.