A- A+

Ajuda Ex-jogador do Íbis, Mauro Shampoo está internado no hospital da Restauração e pede ajuda Aos 67 anos, Mauro está tratando de uma diverticulite e sem previsão de alta; ele pode passar por cirurgia

Um grande personagem do futebol pernambucano, o ex-jogador Mauro Shampoo está internado no hospital da Restauração. O eterno camisa 10 do Ibis está desde o dia 30 de dezembro e pediu ajudas nas redes sociais para ajudar no tratamento.

Em contato com a reportagem da Folha de Pernambuco nesta quinta-feira (11), a esposa de Mauro, Márcia Cordeiro, confirmou que o ex-jogador está diagnosticado diverticulite- que afeta o intestino grosso.

Desde a internação, Mauro apresentou melhoras na sua situação mas não o suficiente para receber alta. Os médicos ainda estão analisando se o ex-jogador vai precisar passar por cirurgia.

Mauro Shampoo tem 67 anos e sua única fonte de renda é na sua barbearia. Devido a internação, um dos seus clientes iniciou a campanha para ajudar financeiramente. O Ibis também fez a divulgação através de seu perfil oficial.

Como ajudar?

O código pix para receber as doações está no nome de Márcia Cordeiro da Silva através da chave CPF: 257.465.454-49.

Veja também

Sport Presidente do Sport nega pré-contrato com Cariús, mas afirma estar "atento à situação"