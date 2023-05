A- A+

Homenagem Mausoléu em homenagem a Pelé é aberto ao público em Santos; veja imagens Espaço pode ser visitado das 9h às 12h e das 14h às 18h, com a necessidade de o visitante fazer uma solicitação no site do Memorial

O mausoléu feito em homenagem ao Rei Pelé foi inaugurado na tarde desta segunda-feira. Localizado em Santos, no litoral de São Paulo e cidade do clube pelo qual o jogador se tornou ídolo, o memorial está instalado na Necrópole Ecumênica e estará aberto à visitação das 9h às 12h e das 14h às 18h, com a necessidade de o visitante fazer uma solicitação com antecedência no site do Memorial.

O local, que tem vista para a Vila Belmiro, o estádio onde o ex-jogador iniciou sua carreira esportiva, já recebeu os corpos do irmão, de uma tia e do pai de Pelé. Já o corpo de Sandra Arantes do Nascimento, a filha rejeitada por Pelé e que faleceu em 2006, está no mesmo cemitério mas fora do espaço para a família do Rei.

Sandra, que nasceu em 1964 e foi fruto de relacionamento de Pelé com a empregada doméstica Anisia Machado, faleceu aos 42 anos.

Em 2003, Pelé chegou a declarar à TV Tribuna que havia escolhido o Memorial por causa da “organização, limpeza e estrutura". Ele escolheu o local para seu sepultamento pessoalmente, com o criador do Memorial, Pepe Altstut, falecido em 2021.

— É um local que transmite paz espiritual e tranquilidade, onde a pessoa não se sente deprimida, sequer parece com um cemitério — disse o jogador à época.

Instalado em Santos, o Memorial foi o primeiro cemitério vertical da América Latina e tem uma área de cerca de 40 mil metros quadrados. Além de grandes construções para abrigar centenas de sepulturas, o local é rodeado por reserva nativa e preservada da Mata Atlântica e abriga lagoas com carpas e tartarugas, um aviário e o Museu de Veículos.

Veja também

FUTEBOL Santa Cruz divulga cronograma de ingressos para o jogo contra o Campinense