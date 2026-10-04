Max Verstappen comemora desempenho da Red Bull após primeira vitória na temporada
Embora tenha conquistado pontos valiosos para a sequência da competição, holandês está longe das primeiras colocações e ocupa a 6ª posição na tabela
O holandês Max Verstappen quebrou o incomôdo jejum e venceu sua primeira corrida na temporada neste domingo (04), realizada em Sepang, na Malásia, pelo GP do Bahrein. Após a vitória, o tetracampeão demonstrou orgulho da Red Bull e exaltou o trabalho da equipe.
"É uma vitória muito boa, depois do ano que tivemos e da progressão que fizemos. Estou incrivelmente orgulhoso de todo mundo. É simplesmente muito bom vencer aqui".
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A largada foi adiada por causa do temporal que atingiu Sepang e uma falha de software causou problemas nos carros de alguns pilotos. O vencedor da prova falou sobre as dificuldades enfrentadas e destacou a atuação da escuderia.
"Foi muito agitado, com muitas coisas diferentes. No início, não havia potência, então tive de esperar a potência chegar. Depois disso, tomamos a decisão certa com os intermediários e, passo a passo, tomamos o caminho para a frente. De lá, pudemos fazer nossa própria corrida até o fim".
Embora tenha conquistado pontos valiosos para a sequência da competição, Max Verstappen está longe das primeiras colocações e ocupa a 6ª posição na tabela, com 188 pontos. Segundo colocado na Malásia, o italiano Kimi Antonelli mantém a ponta da F1, com 320 pontos, e caminha a passos largos para conquistar seu primeiro título.
A Fórmula 1 retorna no próximo final de semana e será realizada no Circuito Urbano de Marina Bay, em Singapura, no domingo (11). Em 2025, quem venceu a prova foi o inglês George Russell, da Mercedes. Max Verstappen ficou com a segunda posição na oportunidade e Lando Norris, da McLaren, fechou o pódio.