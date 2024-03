Max Verstappen faz a pole position do GP da Arábia Saudita de F1

A- A+

O holandês Max Verstappen (Red Bull) vai largar na frente no Grande Prêmio da Arábia Saudita, segunda etapa do Mundial de Fórmula 1, depois de dominar o treino de classificação realizado nesta sexta-feira (8), no circuito de rua de Jidá.

Verstappen, que fez a 34ª pole position de sua carreira, ficou à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.

Esta é a primeira vez em quatro participações que o holandês consegue ser o mais rápido em um treino de classificação na Arábia Saudita. Ele parte como favorito para a corrida, que será disputada no sábado.

"O dia foi muito bom. Melhoramos o carro em relação a ontem [quinta-feira, dia de treinos livres] e isso me deu mais confiança. Eu me senti muito cômodo no carro. As corridas aqui costumam ser uma loucura, mas estou confiante de que o carro vai funcionar muito bem", declarou Verstappen.

Como no Bahrein, na semana passada, a segunda posição do grid ficou com Leclerc, que dividirá a primeira fila com o holandês da Red Bull pela quinta vez consecutiva.

O veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), mais rápido nos treinos de quinta-feira, vai largar em quarto, à frente das McLaren do australiano Oscar Piastri e do britânico Lando Norris.

A quarta fila será ocupada pelas duas Mercedes, dos britânicos George Russel e Lewis Hamilton, enquanto o japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin) fecham o Top 10.

O britânico Oliver Bearman, que teve que substituir Carlos Sainz na Ferrari, após o espanhol ter sido diagnosticado com apendicite, foi o 11º em sua primeira participação em um treino de classificação da Fórmula 1.

Aos 18 anos e dez meses, Bearman se tornará no sábado o terceiro piloto mais jovem a disputar um GP da categoria.

-- Grid de largada do Grande Prêmio da Arábia Saudita de Fórmula 1:

1ª fila:

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

2ª fila:

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin)

Veja também

Vôlei Recife Vôlei perde para o Mackenzie, mas se mantém na segunda colocação da Superliga