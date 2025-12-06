Max Verstappen faz a pole position do GP de Abu Dhabi de F1
Em uma sessão muito equilibrada e emocionante, piloto ficou à frente de seus rivais Norris e Piastri
O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), segundo colocado no Mundial de Fórmula 1, fez a pole position do Grande Prêmio de Abu Dhabi, a última corrida da temporada, ao ser o mais rápido na classificação disputada neste sábado (6), no circuito de Yas Marina.
Em uma sessão muito equilibrada e emocionante, Verstappen ficou à frente de seus dois rivais na disputa pelo título, o britânico Lando Norris, que vai largar em segundo, e o australiano Oscar Piastri, terceiro, ambos da McLaren.
"Ganhamos um pouco mais de tempo na última volta e estou muito feliz por largar na frente", declarou o tetracampeão holandÊs, que conquistou sua 48ª pole na carreira, sem se deixar levar pela euforia.
"É a única coisa que podemos fazer, a única coisa que podemos controlar", acrescentou o piloto da Red Bull. "Vou tentar vencer a corrida, mas também somar muitos pontos para tentar conquistar o campeonato. Precisamos de um pouco de sorte", completou.
Norris lidera o Mundial de pilotos com 12 pontos de vantagem sobre Verstappen e 16 sobre Piastri. Para ficar com o título e se sagrar campeão da Fórmula 1 pela primeira vez na carreira, ele precisa chegar pelo menos na terceira posição na corrida de domingo.
"O Max fez um bom trabalho neste sábado, ele está de parabéns. Fizemos tudo o que podíamos", disse piloto da McLaren, que se mostrou satisfeito com o resultado da classificação.
Na segunda fila, Piastri terá a companhia do britânico George Russell (Mercedes), que pode ser o fiel da balança na decisão do campeonato depois de ter se mostrado muito rápido durante todo o fim de semana.
Atrás deles, o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) largará em quinto, dividindo a terceira fila com o veterano espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), sexto.
O brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber) teve uma atuação de destaque e vai largar da sétima posição, com os franceses Esteban Ocon (Haas) e Isack Hadjar (Racing Bulls) e o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull) completando o Top 10.
Em sua última corrida na primeira temporada pela Ferrari, o heptacampeão mundial Lewis Hamilton sofreu um acidente no Q1 e acabou a sessão na 16ª colocação.
Resultado da classificação do Grande Prêmio de Abu Dhabi de Fórmula 1:
Q3:
1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:22.207
2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:22.408
3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:22.437
4. George Russell (GBR/Mercedes) 1:22.645
5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:22.730
6. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:22.902
7. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:22.904
8. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:22.913
9. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.072
10. Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull) 0.000
Eliminados no Q2:
11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:23.041
12. Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes) 1:23.042
13. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 1:23.077
14. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:23.080
15. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:23.097
Eliminados no Q1:
16. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:23.394
17. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:23.416
18. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 1:23.450
19. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:23.468
20. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:23.890
Grid de largada:
Primeira fila:
Max Verstappen (HOL/Red Bull)
Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)
Segunda fila:
Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)
George Russell (GBR/Mercedes)
Terceira fila:
Charles Leclerc (MON/Ferrari)
Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)
Quarta fila:
Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari)
Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari)
Quinta fila:
Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull)
Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull)
Sexta fila
Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari)
Carlos Sainz (ESP/Williams-Mercedes)
Sétima fila:
Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes)
Oitava fila:
Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)
Lewis Hamilton (GBR/Ferrari)
Nona fila:
Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)
Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari)
Décima fila:
Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)
Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault)