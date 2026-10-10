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FÓRMULA 1

Max Verstappen faz a pole position do GP de Singapura de F1

Verstappen, que vem de vitória no GP Bahrein, disputado na Malásia na semana passada, tentará vencer pela primeira vez em Singapura

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Max Verstappen faz a pole position do GP de Singapura de F1Max Verstappen faz a pole position do GP de Singapura de F1 - Foto: Lilian Suwanrumpha/AFP

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) fez a pole position do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste sábado (10), um passo importante para a corrida no circuito de Marina Bay, onde é muito difícil ultrapassar.

Verstappen, que horas antes da sessão de classificação venceu a corrida sprint, marcou o melhor tempo à frente das Ferrari do monegasco Charles Leclerc e do britânico Lewis Hamilton.

O italiano Kimi Antonelli (Mercedes), líder do campeonato, vai largar da quarta posição.

"Claro, estou muito feliz por conquistar a pole, pois era o que eu queria", declarou o tetracampeão mundial após a classificação.

"O carro esteve forte durante todo o fim de semana. Sempre há coisas a melhorar, mas foi o suficiente para a pole. Estamos em uma dinâmica positiva, então é muito especial para nós conquistar a pole", acrescentou o holandês.

Verstappen, que vem de vitória no GP Bahrein, disputado na Malásia na semana passada, tentará vencer pela primeira vez em Singapura, onde o corpo dos pilotos sofre com o clima quente e úmido e os carros são lançados a 300 km/h em um circuito estreito, sinuoso, irregular e cercado por muros de concreto.

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Por sua vez, Hamilton comemorou o bom resultado coletivo da Ferrari e prometeu "trabalhar junto" com Lecerc para "tentar pressionar" o holandês da Red Bull.

O atual campeão mundial, o britânico Lando Norris, terminou na quinta colocação e vai formar a terceira fila ao lado de seu companheiro de McLaren, o australiano Oscar Piastri, que foi o sexto.

O francês Pierre Gasly (Alpine), as Racing Bulls do neozelandês Liam Lawson e do britânico Arvid Lindblad, e o alemão Nico Hülkenberg (Audi) completaram o Top 10 do grid.

Rival e companheiro de equipe de Antonelli, o britânico George Russell enfrenta mais um fim de semana difícil após seu acidente na corrida sprint.

Apesar de ter marcado o sexto melhor tempo, Russell vai largar da 21ª posição devido a uma punição pela troca de motor após um problema mecânico na Malásia. Ele ficou à frente apenas do francês Isack Hadjar (Red Bull), que teve problemas no motor e no câmbio e não registrou tempo na classificação.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi) avançou até o Q2 e terminou na 14ª posição, fechando a sétima fila ao lado do espanhol Carlos Sainz (Williams).

A largada do GP de Singapura de F1 está marcada para as 9h (horário de Brasília) deste domingo.

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