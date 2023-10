A- A+

Fórmula 1 Max Verstappen faz a pole position do GP do Catar de F1 Piloto da Red Bull pode conquistar o título neste final de semana

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que está próximo de conquistar seu terceiro título consecutivo de campeão mundial de Fórmula 1, vai largar na frente no Grande Prêmio do Catar, no domingo, após estabelecer o melhor tempo no treino de classificação realizado no Circuito Internacional de Losail, em Doha, nesta sexta-feira (6).

Verstappen superou os britânicos da Mercedes George Russell, segundo, e Lewis Hamilton, terceiro, para garantir sua décima pole position em 17 corridas nesta temporada.

A confusão reinou após o final do treino de classificação, já que os dois melhores tempos das McLaren de Lando Norris, inicialmente segundo, e Oscar Piastri, quarto, foram descartados porque ambos os pilotos tinham ultrapassado os limites da pista.

Norris, que não havia completado mais uma volta rápida, caiu para o décimo lugar, enquanto o australiano terminou em sexto.

Verstappen, que superou seus primeiros perseguidores por quase meio segundo, voltou a ser dominante na pista escorregadia pela areia e se mostrou confiante antes da corrida sprint de sábado, na qual tem grandes chances de conquistar seu terceiro título mundial.

As duas Mercedes aproveitaram os problemas da McLaren para se posicionarem bem no grid de largada, o que pode ser crucial na briga pelo segundo lugar nos campeonatos de construtores e de pilotos.

Hamilton fica em boa situação para diminuir a vantagem atual de 33 pontos do mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que vai largar em 13º.

Outra boa notícia para a Mercedes é o mau desempenho da Ferrari na classificação, com Charles Leclerc ficando em quinto e Carlos Sainz em 12º.

Grid de largada do Grande Prêmio do Catar de Fórmula 1:

1ª fila

Max Verstappen (HOL/Red Bull)

George Russell (GBR/Mercedes)

2ª fila

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes)

3ª fila

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes)

4ª fila

Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault)

Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

5ª fila

Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari)

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes)

6ª fila

Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

Carlos Sainz (ESP/Ferrari)

7ª fila

Sergio Pérez (MEX/Red Bull)

Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes)

8ª fila

Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari)

Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

9ª fila

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull)

10ª fila

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari)

