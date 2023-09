A- A+

FÓRMULA 1 Max Verstappen faz a pole position do GP do Japão de F1 Oscar Piastri larga em segundo

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar na pole position no Grande Prêmio do Japão, depois de ter sido o mais rápido no treino de classificação, realizado neste sábado (23), no circuito de Suzuka.

Verstappen superou as McLaren do australiano Oscar Piastri, que marcou o segundo melhor tempo, e do britânico Lando Norris, terceiro.

Esta é a nona pole do holandês na temporada. O piloto da Red Bull está a caminho de levantar seu terceiro título mundial.

"Tem sido um fim de semana incrível até agora, especialmente na classificação, o carro estava muito bom de dirigir", disse Verstappen, cujo fraco desempenho no GP de Singapura, na semana passada, já parece muito distante.

A quarta posição no grid de domingo será do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), enquanto o mexicano Serio Pérez (Red Bull) fecha o Top 5.

O treino classificatório foi marcado pelo acidente do americano Logan Sargeant (Williams), que provocou bandeira vermelha no início do Q1.

O americano, único piloto titular que ainda não tem contrato garantido para 2024, saiu da pista na última curva e destruiu seu carro ao bater no muro de proteção.

No domingo, a Red Bull (597 pontos) terá mais uma chance de garantir o sexto título de construtores de sua história. Para conseguir isso, deve marcar pelo menos um ponto a mais que a Mercedes (289 pontos), enquanto a Ferrari (265) pode somar mais de 23 pontos.

Grid de largada do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:28.877

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 1:29.458

3. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:29.493

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:29.542

5. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:29.650

6. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) 1:29.850

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:29.908

8. George Russell (GBR/Mercedes) 1:30.219

9. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.303

10. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:30.560

11. Liam Lawson (NZL/AlphaTauri-Red Bull) 1:30.508

12. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 1:30.509

13. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) 1:30.537

14. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault) 1:30.586

15. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) 1:30.665

16. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:31.049

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:31.181

18. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) 1:31.299

19. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo-Ferrari) 1:31.398

20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes)

