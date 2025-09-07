A- A+

Automobilismo Max Verstappen vence GP da Itália de F1; Bortoleto é 8º Mesmo com a terceira vitória na temporada, as chances de título do holandês são reduzidas

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo (7) à frente das McLarens do inglês Lando Norris e do australiano Oscar Piastri, que se manteve na liderança do Mundial.

No famoso circuito de Monza, bem próximo à sede da lendária 'Scuderia', as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton terminaram em quarto e sexto, respectivamente, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Sauber, fechou a prova em oitavo lugar e conquistou quatro pontos.

Com esse resultado, o piloto paulista de 20 anos está agora em 16º na classificação, com 18 pontos.

Esta foi a terceira vitória de Verstappen, atual tetracampeão mundial, nesta temporada (depois dos GPs do Japão e da Emília-Romanha), e Verstappen encerra assim a sequência de cinco triunfos consecutivos da McLaren.

"O carro estava muito manejável, consegui controlar o ritmo e paramos na posição certa no momento certo", resumiu Verstappen sobre a corrida.

Apesar da vitória, as chances de Verstappen de manter o título são mínimas.

- 31 pontos de Piastri a Norris -

Com oito provas restantes na temporada, o holandês soma 230 pontos na classificação do Mundial e permanece bem atrás de Piastri, que lidera com 324 pontos, 31 a mais que seu companheiro de equipe, Norris.

"Este é um daqueles fins de semana em que estamos um pouco mais lentos, mas foi uma grande batalha", disse Norris.

"Fiz tudo o que pude hoje. Tentei lutar contra o Max, mas ele me superou, e ele mereceu", insistiu o inglês.

O GP de Monza foi uma corrida bastante monótona, com os cinco primeiros colocados do grid de largada terminando nas mesmas posições, sem nenhuma alteração.

Nem mesmo a possibilidade de uma Ferrari no pódio adicionou emoção à corrida, com o monegasco Leclerc terminando mais de quatro segundos atrás de Piastri.

- Fiasco da Ferrari diante da torcida -

Os 'tiffosi' da Ferrari, que lotaram as arquibancadas do "seu" circuito, vibraram no início da corrida, quando Hamilton, com uma ótima recuperação, saiu da décima posição no grid (cumprindo uma penalidade de cinco posições) para a sexta, mas o sete vezes campeão mundial não conseguiu ir além disso e ficou atrás de seu antigo companheiro de equipe na Mercedes, George Russell.

O tailandês Alexander Albon (Williams), o brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber), o italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) e o francês Isack Hadjar (Racing Bulls) completaram o 'Top 10'.

O piloto espanhol Carlos Sainz (Williams) quase pontuou (11º), e seu veterano compatriota Fernando Alonso abandonou devido a problemas mecânicos em seu Aston Martin.

O jovem argentino Franco Colapinto segue com dificuldades para domar seu Alpine e terminou em 16º lugar.



--- Classificação do Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, disputado neste domingo no circuito de Monza:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) os 306,720 km em 1h 13:24.325

2. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 19.207

3. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 21.351

Veja também