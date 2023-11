Max Verstappen surpreende ao revelar que é torcedor do Vasco; veja o vídeo

A- A+

Tricampeão da Fórmula 1, Max Verstappen surpreende ao revelar, durante uma transmissão de eSports da Associação Internacional de Esportes a Motor (ISMA), que acompanha a série A do Campeonato Brasileiro de futebol e declara torcida pelo Vasco da Gama. Comentando a emocionante reta final da competição nacional, o piloto holandês destaca a competitividade entre os times, mencionando a liderança perdida pelo Botafogo e o empate do Red Bull Bragantino.

”Eles empataram? Na verdade a liga brasileira está muito empolgante no momento, há muitos times muito próximos. O Botafogo estava liderando por milhas, mas nos últimos jogos eles vêm perdendo e empatando”, comentou o piloto.

Logo após a surpreendente análise do holandês, um dos participantes da transmissão questionou ao piloto qual time brasileiro ele torceria.

“Eu? Vou com o Vasco da Gama “ declarou.

| Max Verstappen falando que assiste o Brasileirão, que está bem disputado, e que o seu time favorito aqui é o Vasco da Gama



©️: @SCUDERIAFEMBOY pic.twitter.com/ZEdTHgsY2W — Portal RBR Brasil (@BRredbullracing) November 12, 2023

A escolha pelo Vasco coincide com o fato de Verstappen ser genro do tricampeão Nelson Piquet, também vascaíno. Apesar de a Red Bull ser proprietária tanto da equipe do piloto quanto do Bragantino, Verstappen deixou clara sua preferência pelo clube carioca.



