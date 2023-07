Max Verstappen vence corrida sprint do GP da Bélgica de F1

A- A+

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), líder do Mundial de Fórmula 1, venceu a corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica neste sábado (29), em prova que começou com 30 minutos de atraso devido à chuva no circuito de Spa-Francorchamps.

Verstappen, que largou em primeiro, chegou à frente do australiano Oscar Piastri (McLaren) e do francês Pierre Gasly (Alpine), que completaram o pódio.

A corrida começou com todos os carros usando pneus de chuva e atrás do safety car para o reconhecimento da pista por cinco voltas, com todos os carros usando pneus de chuva, antes de uma largada lançada.

Após a saída do safety car, metade dos pilotos foi para os boxes para colocar pneus intermediários, já que a pista estava secando. Verstappen, que liderava, optou pela troca na volta seguinte.

A estratégia poderia ter custado caro para o holandês, que retornou à pista atrás de Piastri.

Pouco depois, após o safety car entrar em cena novamente devido ao acidente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), Verstappen alcançou e ultrapassou Piastri rapidamente para retomar a liderança da prova.

"Perdemos uma posição, mas sabíamos que éramos rápidos", afirmou o bicampeão mundial. "Foi uma decisão mais segura, então ficar na pista não me incomodou".

"Fizemos o nosso melhor. Lideramos algumas voltas, mas não fomos páreo para Max", disse Piastri, que nesta corrida sprint na Bélgica conseguiu seu melhor resultado em sua primeira temporada na F1.

- Classificação da corrida sprint do Grande Prêmio da Bélgica de Fórmula 1:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 24:59.433

2. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 25:06.110

3. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 25:10.166

