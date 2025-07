A- A+

FÓRMULA 1 Max Verstappen vence corrida sprint do GP da Bélgica de F1; Bortoleto é o 9º Holandês ficou à frente de Oscar Piastri e Lando Norris.

Em uma corrida sprint de 15 voltas e sem incidentes, Max Verstappen tomou a liderança de Oscar Piastri logo na primeira volta, segurou a pressão até o fim, na pista de Spa-Francorchamps, na Bélgica, neste sábado (26), e venceu a prova rápida, seguido pelo australiano, Lando Norris e Charles Leclerc

Com o resultado, o piloto da Red Bull somou oito pontos e chegou a 173 na classificação do Mundial de Pilotos, em terceiro lugar. Piastri ampliou em um ponto sua vantagem na liderança, somando 241 contra 232 de Norris. O brasileiro Gabriel Bortoleto, que havia largado em décimo lugar com sua Sauber, chegou em nono, uma posição fora da zona de pontuação.

A McLaren, virtual campeã de construtores, decepcionou e largou em ritmo lento. Max Verstappen, que manteve sua Red Bull na cola de Piastri, aproveitou e ainda na primeira volta ultrapassou o pole position Oscar Piastri por fora para assumir a ponta. Lando Norris, que largou em terceiro, foi ultrapassado pela Ferrari de Charles Leclerc.

Gabriel Bortoleto aproveitou a ausência da Alpine de Pierre Gasly, que teve problemas no carro, após se classificar em oitavo para a prova sprint, e ganhou uma posição, ocupando o nono lugar, entre as Racing Bulls de Isack Hadjar e de Liam Lawson.

Na quarta volta, Norris se recuperou e passou Leclerc, retomando o terceiro posto. Verstappen se segurava na liderança, 0s5 à frente de Piastri, que era seguido por Norris, Leclerc, Ocon, Sainz e Bearman. Lembrando os duelos pela Fórmula 2 de 2024, Bortoleto tentava se aproximar de Hadjar.

Na metade da corrida sprint, os pilotos mantinham suas posições, com uma distância segura dos adversários, e portanto, sem outras ultrapassagens. Na briga pela vitória, o trio Verstappen, Piastri e Norris se isolou na frente, abrindo 3s6 em relação à Ferrari de Leclerc. No fundo, Hamilton era o 16º.

A briga pela ponta se acirrou na décima volta. Piastri abria a asa móvel para investir sobre o tetracampeão, mas também era atacado por Norris. Bortoleto estava isolado em nono, a 1s7 da Racing Bulls de Hadjar e, consequentemente, da zona de pontuação - os oito primeiros pontuam na corrida sprint.

Piastri desperdiçou a última chance de ultrapassagem na volta derradeira, mesmo com a asa aberta, e Max Verstappen comemorou o triunfo na prova sprint, sua 12ª na carreira, seguido pelos carros da McLaren, Leclerc, Ocon e Sainz. Bortoleto segurou a pressão de Lawson no fim da corrida e foi o nono colocado.

Os pilotos voltam à pista ainda neste sábado para o treino de classificação para a corrida principal, a partir das 11h (horário de Brasília). No domingo, a largada está prevista para as 10h.

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Bélgica:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 26min37s997

2º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 0s753

3º - Lando Norris (ING/McLaren), a 1s414

4º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 10s176

5º - Esteban Ocon (FRA/Haas), a 13s789

6º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), a 14s964

7º - Oliver Bearman (ING/Haas), a 18s610

8º - Isack Hadjar (FRA/RB), a 19s119

9º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), a 22s183

10º - Liam Lawson (NZL/RB), a 22s987

11º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), a 24s551

12º - George Russell (ING/Mercedes), a 25s969

13º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 26s595

14º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 29s046

15º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 30s175

16º - Alexander Albon (TAI/Williams), a 30s941

17º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), a 31s981

18º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), a 32s867

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), a 38s072

Não completou a prova:

Pierre Gasly (FRA/Alpine)



