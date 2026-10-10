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FÓRMULA 1 Max Verstappen vence corrida sprint do GP de Singapura de F1 O britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, completaram o pódio

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prêmio de Singapura de Fórmula 1 neste sábado (10), no circuito de rua de Marina Bay, em prova marcada pela chuva e por vários abandonos, incluindo o do britânico George Russell (Mercedes).

O britânico Lewis Hamilton e o monegasco Charles Leclerc, ambos da Ferrari, completaram o pódio, enquanto o líder do campeonato, o jovem italiano Kimi Antonelli (Mercedes), terminou na quarta colocação.

Assim como aconteceu há uma semana, durante o GP do Bahrein, disputado na Malásia, as chuvas marcaram a disputa da corrida deste sábado, que teve o início atrasando em 30 minutos.

Todos os carros largaram com pneus intermediários, já que o asfalto apresentava setores muito mais secos do que outros.

Russell, que luta pelo título, mas com margem de erro cada vez menor, largou da segunda posição e logo assumiu liderança, ultrapassando Verstappen, que saiu da pole, antes mesmo da primeira curva.

"A largada, mais uma vez, foi péssima. É algo que precisamos melhorar, porque se isso acontecer amanhã [domingo], nossa corrida estará acabada", declarou o holandês da Red Bull. "É ótimo vencer a corrida sprint, claro, mas quero vencer o Grande Prêmio".

No entanto, a Mercedes do britânico derrapou na segunda volta e bateu no muro, encerrando sua corrida e deixando escapar novamente mais pontos na disputa pelo campeonato contra Antonelli.

"Foi um erro de cálculo", reconheceu Russell em entrevista à Sky Sports.

Também foi destaque o incidente entre os pilotos da McLaren, o australiano Oscar Piastri e o britânico Lando Norris.

Na última volta, Norris tentou tomar a quarta posição de Piastri e tocou no carro do companheiro, que acabou abandonando a prova, enquanto o britânico terminou na oitava posição, fechando a zona de pontuação da corrida sprint.

O neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) foi o quinto, à frente do britânico Oliver Bearman (Haas), sexto, e do alemão Nico Hülkenberg (Audi), sétimo.

O brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi), que largou na 14ª posição, abandonou a corrida na sétima volta, quando foi atingido na traseira pelo tailandês Alexander Albon (Williams) e teve que recolher o carro.

Também abandonaram devido a um incidente o mexicano Sergio Pérez (Cadillac) e o canadense Lance Stroll (Aston Martin), enquanto o argentino Franco Colapinto (Alpine) não completou a prova por conta de um problema mecânico.

Os pilotos retornarão à pista ainda neste sábado para a sessão de classificação, que vai definir o grid de largada do Grande Prêmio de domingo.

A sessão inicialmente estava marcada par as 10h (horário de Brasília), mas será iniciada com meia hora de atraso.

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