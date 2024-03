Max Verstappen vence GP do Bahrein de Fórmula 1

A- A+

Atual tricampeão mundial de Fórmula 1, o holandês Max Verstappen (Red Bull) começou com o pé direito a temporada 2024, com vitória de ponta a ponta no Grande Prêmio do Bahrein, disputado neste sábado (2), no circuito de Sakhir.

Seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez, chegou em segundo e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o terceiro.

Classificação do Grande Prêmio do Bahrein:

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1h31:44.742

2. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) +22.457

3. Carlos Sainz (ESP/Ferrari) +25.110

4. Charles Leclerc (MON/Ferrari) +39.669

5. George Russell (GBR/Mercedes) +46.788

6. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) +48.458

7. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) +50.324

8. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) +56.082

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) +1:14.887

10. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) +1:33.216

11. Guanyu Zhou (CHN/Sauber-Ferrari) +1 volta

12. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) +1 volta

13. Daniel Ricciardo (AUS/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

14. Yuki Tsunoda (JPN/Racing Bulls-Red Bull) +1 volta

15. Alexander Albon (TAI/Williams-Mercedes) +1 volta

16. Nico Hülkenberg (ALE/Haas-Ferrari) +1 volta

17. Estéban Ocon (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

18. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) +1 volta

19. Valtteri Bottas (FIN/Sauber-Ferrari) +1 volta

20. Logan Sargeant (EUA/Williams-Mercedes) +2 voltas

- Classificação do Mundial de pilotos:

1. Max Verstappen (HOL) 26 pontos

2. Sergio Pérez (MEX) 18

3. Carlos Sainz (ESP) 15

4. Charles Leclerc (MON) 12

5. George Russell (GBR) 10

6. Lando Norris (GBR) 8

7. Lewis Hamilton (GBR) 6

8. Oscar Piastri (AUS) 4

9. Fernando Alonso (ESP) 2

10. Lance Stroll (CAN) 1

Classificação do Mundial de construtores:

1. Red Bull 44 pontos

2. Ferrari 27

3. Mercedes 16

4. McLaren-Mercedes 12

5. Aston Martin-Mercedes 3

Veja também

CAMPEONATO ALEMÃO Dortmund e Leipzig vencem e mantêm disputa acirrada por vaga na Champions