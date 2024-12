Mayra Aguiar anuncia aposentadoria do judô aos 33 anos

A- A+

Maior medalhista olímpica e mundial da história do judô brasileiro, a gaúcha Mayra Aguiar se aposentará das competições da modalidade. O anúncio veio por meio das redes sociais da atleta. A judoca de 33 anos já havia dado indícios de que deixaria o esporte de alto rendimento após sofrer uma derrota em sua luta de estreia nos Jogos Olímpicos de Paris.

Dona de três bronzes olímpicos, Mayra é a segunda mulher brasileira com mais medalhas em uma modalidade individual em Jogos. A judoca fica atrás somente da ginasta Rebeca Andrade, que tem cinco. É dela também o recorde de campeonatos mundiais no judô do País: é a única, entre homens e mulheres, a ser campeã três vezes.

Participante de Jogos Olímpicos desde 2008, quando tinha somente 15 anos, Mayra lutou em todas as edições do torneio até 2024, em Paris. Derrotada em seu primeiro confronto na capital francesa, a atleta colocou em xeque sua presença em um próximo ciclo olímpico. Na ocasião, a judoca alegou que seu corpo havia chegado ao limite. É a mesma justificativa que usou nesta quinta para divulgar sua aposentadoria.

"Venho aqui informar que estou encerrando oficialmente minha carreira esportiva em alto rendimento. Fui até onde meu corpo permitiu e, mesmo quando ele não permitia mais, forcei ainda mais alguns anos, porque sou teimosa", escreveu a multimedalhista.

Mayra passou por um longo histórico de cirurgias durante sua carreira. No total, foram oito operações, conforme contou em agosto, para corrigir lesões adquiridas no esporte. Uma das mais graves aconteceu meses antes dos Jogos de Tóquio, quando lesionou o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Ainda assim, recuperou-se a tempo de conquistar outro bronze e se tornar, à época, a atleta feminina com mais medalhas olímpicas no Brasil.

OBRIGADO, MAYRA!



A maior medalhista olímpica e mundial do judô brasileiro anunciou o fim de sua carreira competitiva. O #TimeBrasil agradece por cada vitória, cada luta e cada momento de alegria.



Seu legado continuará inspirando gerações! pic.twitter.com/j9ERSyY6nf — Time Brasil (@timebrasil) December 26, 2024

Em 2024, para chegar em Paris bem fisicamente, optou por evitar torneios durante o ano. Com isso, caiu no ranking mundial e foi obrigada a enfrentar a melhor colocada no seu primeiro combate. Logo antes da pausa, porém, tornou-se a primeira brasileira a vencer o Grand Slam de Tóquio, um dos campeonatos mais tradicionais do judô, provando sua dominância na modalidade.

"O judô moldou minha vida, meus valores, minhas amizades e minha visão de mundo. Serei eternamente grata por tudo o que vivi dentro e fora dos tatames", disse ainda no anúncio. Mayra agradeceu a seus familiares, treinadores, colegas de treino, imprensa e torcedores pelo auxílio durante a trajetória no esporte.

"Termino este texto com lágrimas nos olhos e feliz por elas escorrerem, porque me dão a certeza de que vou levar para sempre estes momentos e estas pessoas com muito amor no coração", encerrou. Mayra Aguiar não informou se continuará no esporte como treinadora como já fizeram outras medalhistas aposentadas, como Sarah Menezes.

Veja também

Sport Com 19 atletas e sem Pepa, Sport dá início à pré-temporada