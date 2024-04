Mazola calcula meta de 30 pontos para o Náutico terminar no G8 da Série C

A- A+

Nos últimos dois anos, o formato da Série C do Campeonato Brasileiro mudou. No lugar de dois grupos com 10 clubes, a competição passou a ter uma primeira fase com todos os participantes se enfrentando em jogos apenas de ida. Quando foi campeão do torneio com o Ituano, em 2021, o técnico Mazola Júnior ainda não tinha disputado sob esse regulamento, mas isso não significa que ele já não tenha calculado o que é preciso, no atual cenário, para o Timbu avançar para o quadrangular que vale o acesso à Série B.

‘É a primeira vez que eu disputo a Série C com 19 rodadas na primeira fase. Nos dois últimos campeonatos, quando mudou o regulamento, vi que com 30 pontos você fica entre os oito. Acima de 33, é certeza de estar no G4. Na primeira fase, buscaremos 30 pontos. Com isso, dificilmente ficaríamos fora do G8. Se permitirem, o objetivo também será terminar entre os quatro, com uma vantagem no quadrangular final. A tabela ajudaria bastante ao decidir em casa (na rodada final). Não vamos abrir mão disso”, afirmou. Em 2022, a Aparecidense terminou em oitavo ao fazer 29 pontos. Mesma pontuação atingida pelo São Bernardo, no ano passado.

Sobre os adversários da competição, Mazola preferiu não apontar favoritismo, mas destacou que enxerga a Série C sendo “quase 50% uma Copa do Nordeste”.

“É muito cedo para pensar nisso (favoritos) porque muitas equipes da Série C vão mudar. Estão contratando e depois será outra competição. Há os clubes SAF, outras ‘bandeiras’ enormes, como CSA, Remo e ABC. O Nordeste tem sete equipes da Série C. Quase 50% da competição é uma Copa do Nordeste dentro da Série C. Aí depois tem os clubes de São Paulo, de grandes empresários, tem o Caxias, clube de massa e que não é fácil jogar lá dentro, tendo ainda Argel como treinador, um cara de Séries B e A. Ainda é prematuro falar de favoritismo”, explicou.

Os representantes nordestinos na Série C são ABC, Botafogo-PB, CSA, Confiança, Floresta, Náutico e Sampaio Corrêa.

