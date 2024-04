A- A+

Elenco Mazola celebra mais opções no elenco do Náutico: "Preencher as vagas" O Timbu ganhou na última semana as adições de Bruno Mezenga e Marco Antônio

Dor de cabeça boa. Após a vitória contra o ABC no último sábado (27), a primeira pela Série C, o Náutico deve ter novas peças à disposição do treinador Mazola Júnior para o próximo compromisso na terceira rodada contra o Ypiranga, nos Aflitos.

Últimos reforços do Náutico, o centroavante Bruno Mezenga e o defensor Marco Antônio terão a semana completa para mostrar trabalho ao comandante alvirrubro.

Mazola, inclusive, comentou na coletiva pós-jogo em Natal que está estudando as formas de utilizar esses dois atletas. Na visão do treinador, eles chegam para suprir carências que foram observadas no elenco.

"Foram contratados para qualificar nosso grupo e principalmente preencher as vagas da nossa grade. Marco vem como trinca [volante], a princípio, mas também tem condições de fazer a zaga. Só temos quatro zagueiros, o quinto é um menino da base. E desses quatro, dois são canhotos. Eu ainda sou antigo e não jogo com dois canhotos", iniciou Mazola sobre o reforço de 23 anos.

"Tem outra situação importante que é a chegada do Mezenga. Era outra falta [do elenco]. Não tínhamos no plantel um nove de referência", completou o treinador.

