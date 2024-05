A- A+

Chamado Mazola convoca torcida do Náutico para primeiro jogo com público sob seu comando: "estou sedento" Dos seis jogos do treinador no comando do elenco alvirrubro, cinco foram fora de casa e o único nos Aflitos foi de portões fechados

A partida do Náutico contra o Remo, neste sábado (25), às 17h, no estádio dos Aflitos, será especial para o técnico Mazola Júnior. O treinador chegou ao Recife no início de abril e já comandou o Timbu em seis partidas. Entretanto, ele não teve a oportunidade de conhecer a torcida dentro de campo e, por isso, convocou os alvirrubros para o duelo do final de semana: "estou sedento".

Dos seis jogos de Mazola no comando técnico do Náutico, cinco foram fora de casa. Os dois primeiros pela final do Estadual, contra o Sport, e as quartas de final do Nordestão, diante do Bahia. Todos os outros três foram já pela Série C (ABC, Ferroviária-SP e Volta Redonda).

A única partida em casa foi na estreia da terceira divisão, contra o São Bernardo. O duelo terminou empatado em 1 a 1 e não teve presença da torcida por causa da punição sofrida pelo Náutico devido a confusão de uma torcida organizada em Aracaju, no ano passado.

"Torcedor alvirrubro, Mazola Júnior falando: estou sedento para meu encontro convosco. Seis jogos na direção desse clube gigantesco que é o Náutico sem a presença de vocês feriu meu coração. Peço encarecidamente que venham aos Aflitos no sábado. Vocês não serão o 12° jogador, serão o 13°, 14°, 15°. É fundamental para nossa conquista nessa competição a presença e apoio de vocês", iniciou o treinador, em vídeo publicado pelo Náutico nas redes sociais. O técnico ressaltou a importância de afastar a negatividade.

"Estamos todos aqui sedentos para esse encontro de sábado que vai ser o pontapé de saída para uma grande simbiose que vai ser feita aqui no Náutico, espantar toda a negatividade. Não são dois resultados negativos fora de casa que vão atrapalhar a gente nessa caminhada. Conto muito com vocês no sábado e conquistar nossa primeira vitória dentro de casa", completou Mazola.

O Náutico ainda tem um jogo a cumprir da punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com a presença liberada apenas para crianças, mulheres e pessoas com deficiência. Essa partida seria cumprida contra o Ypiranga-RS, na 3° rodada da Série C, porém o duelo foi adiado pelas fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul e segue sem nova data.

