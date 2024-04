A- A+

Futebol Mazola diz que volta a Pernambuco para ganhar "título que foi tirado" dele em 2012, pelo Sport Treinador agradeceu oportunidade dada pela diretoria alvirrubra após passagem pelo Leão, que terminou com a perda do Estadual há 12 anos

O Campeonato Pernambucano tem uma dívida com Mazola Júnior. Ao menos é isso o que ele pensa. O novo técnico do Náutico disse que o título estadual de 2012, ano em que estava no Sport, foi “tirado” dele, ao perder a decisão para o Santa Cruz. O “troco” que o profissional espera viria justamente em cima do ex-clube, neste sábado (6), no Clássico dos Clássicos disputado na Arena de Pernambuco. Esperança que se sobressai mesmo diante de um cenário com desconfiança da torcida quanto ao time e ao próprio treinador.

"É um prazer enorme retornar a Pernambuco. Hoje, no Brasil, nem Tite foi unanimidade quando chegou ao Flamengo. É normal. Aqui, no Recife, tem a história de 2011 e 2012. Estou nesse meio há muito tempo. Cabe a gente trabalhar para conseguir os resultados. Em três, quatro dias, a coisa pode mudar. O torcedor é passional. Dentro de uma grande rivalidade, sempre ficam alguns resíduos”, iniciou.

“Quero agradecer ao Náutico pela coragem da diretoria e do presidente em me contratar. Há 12 anos esperava isso. Muito se fala do trabalho de Mazola Júnior aqui pela perda do título de 2012. Título que foi tirado. Mas, pouco se fala do acesso (em 2011, à Série A) que, no meu modo de entender, foi o mais difícil e emocionante da história do clube. Estou voltando à cidade que fui muito feliz, sendo ponto de partida da minha carreira no Brasil, depois de começar em 2003, em Portugal", explicou.

O “tirado” citado pelo técnico pode ser em alusão ao erro de arbitragem no segundo jogo da decisão. O Santa Cruz venceu o Sport por 3x2, na Ilha do Retiro, e o primeiro gol da partida, marcado por Branquinho, foi anotado de forma irregular, já que o atleta do Tricolor estava impedido - não havia o recurso do árbitro de vídeo em 2012.

A volta ao Náutico também deu fim ao período de 14 meses sem trabalho. Segundo o treinador, algo opcional, após recusar propostas de clubes das Séries B e C - o último trabalho foi na Portuguesa, encerrado em janeiro de 2013. Prestes a ocupar novamente o banco de reservas, o profissional explicou o que os alvirrubros podem esperar do time a partir do fim de semana.

"Virou moda essa situação de propositivo, reativo, jogo ofensivo...todo mundo falando isso, até os gringos. A torcida pode esperar um time equilibrado, brigando pela bola os 90 minutos. Entraremos para buscar o título. Não vamos entrar somente para fazer um bom jogo, mas com um time organizado", contou.

