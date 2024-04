A- A+

Futebol Mazola elogia lado polivalente de Marco Antônio, novo reforço do Náutico Zagueiro foi formado na base do Vitória e teve passagem recente pela Portuguesa

Além do atacante Bruno Mezenga, o Náutico está próximo de oficializar a chegada de mais um reforço para a temporada 2024. Trata-se do zagueiro Marco Antônio, de 23 anos, formado na base do Vitória e com passagem recente pela Portuguesa. O técnico Mazola Júnior destacou o lado polivalente do atleta, em entrevista coletiva após o empate do Timbu em 1x1 com o São Bernardo, nos Aflitos, na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro.





“Marco fez três posições. Não somente o trinco como ser zagueiro dos dois lados. Uma importante contratação”, afirmou. O jogador, sendo assim, seria opção tanto para ocupar uma das vagas na defesa, no lugar de Guilherme Matos ou Rafael Vaz, ou na cabeça de área, brigando por espaço com Sousa.

O Náutico volta a campo no dia 27 de abril, contra o ABC, no Frasqueirão, pela segunda rodada da Série C.

Veja também

Futebol Mazola lamenta erros na transição, mas elogia entrega do time: "Náutico ganhou um ponto"