NÁUTICO Mazola evita lamentar vice para o Sport e já projeta decisão contra o Bahia Treinador também reconheceu a carência do Náutico no setor ofensivo

Após empate em 0 a 0 contra o Sport, o técnico do Náutico, Mazola Jr., procurou não lamentar o vice-campeonato do Pernambucano e já garantiu que o foco do Timbu agora é contra o Bahia, na quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Nordeste.

"Devido à emergência do jogo, a gente estava esses dias priorizando a parte tática e posicionamento, que é um pouco diferente em relação ao Alan Aal. O que eu mais trabalhei em relação a eles (jogadores) é o jeito que eu entendo o futebol. Eu acho que eles deram uma resposta muito boa hoje. Estou muito feliz com isso e tenho certeza absoluta que o Náutico vai ter uma grande temporada", comentou.

Ainda sobre a final do Pernambucano, o treinador reconheceu a baixa efetividade do ataque do Náutico nas últimas partidas, alcançando neste sábado (6) a marca de três jogos seguidos sem fazer gol.



"Na primeira parte nós tivemos três ou quatro transições em superioridade numérica e a gente insistiu em começar e terminar a transição no mesmo lado. A gente não teve o dissernimento de inverter o lado. Nós trabalhamos muito em cima disso e vamos analisar o pessoal que está aqui. Achei muito acitável hoje a entrada do Thalissinho e do Evandro. Muito diferente dos outros jogos que eu tinha visto. Enfim, é o mercado, a situação, o orçamento e todas essas conversas que vocês já estão cansados de saber. É um setor que nos preocupa bastante", analisou.

Ao ser perguntado sobre carências do atual elenco do Timbu, Mazola preferiu não comentar agora, devido ao pouco tempo de trabalho e a proximidade do próximo jogo.

"Eu não posso falar isso hoje. Estou há quatro dias de uma outra decisão. Não vou criar qualquer tipo de comentário em relação a isso e o foco agora é a Fonte Nova. Bahia é um time de Série A, o investimento é gigantesco e nós vamos para lá tentar a classificação. O Náutico é muito grande para a gente ir para lá com a mochila nas costas achando que vamos entregar o jogo ou que vamos ficar satisfeitos se não conseguirmos a classificação. É um jogo decisivo, é um jogo só. E todo foco agora é em relação ao jogo de quarta-feira", garantiu.



